10% рост экономики Украины в год и средняя зарплата более 700 евро - предвыборная программа Гриценко

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко планирует обеспечить ежегодный 10%-ный рост экономики страны и не прибегать к "опасным экспериментам с экономикой".

"Не будет бессистемных экономических реформ и опасных экспериментов с экономикой – будет экономический рост темпами 10% ежегодно на основании плана действий, разработанного нашей командой совместно с Украинской Радой Бизнеса, экономистами и экспертами. Средняя зарплата в Украине будет более 700 евро, соответственно будут расти и пенсии", - написал он в своей предвыборной программе "Честный президент – будет служить людям!", которую подал в ЦИК 12 января.

А.Гриценко выступает против "невыгодных кредитов под гарантии государства". "Будут внутренние и внешние инвестиции через надежную защиту права собственности и легализацию капитала, в том числе возвращения их в Украину из оффшоров", - обещает он.

Кандидат в президенты намерен стимулировать через налоговые, таможенные и кредитные механизмы производство продукции с высокой добавленной стоимостью в промышленности и аграрном секторе, создание технологических рабочих мест с высокой зарплатой, что позволит остановить отток молодежи за границу.

А.Гриценко намерен обеспечить независимость Украины от импортного газа, реализовать политику энергосбережения и энергоэффективности, опираться на собственные, в частности, возобновляемые ресурсы. По его словам, в Украине не должно быть "космических" тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а тарифы должны быть снижены до уровня, соответствующего "реальным затратам производителей и доходам населения".

Политик выступает за жесткий контроль государства над деятельностью банков с "защитой прав кредиторов и доступными для граждан и предпринимателей кредитами".

А.Гриценко считает, что рынок земли в Украине можно вводить только после 100%-го формирования земельного кадастра, укрепления финансовой способности фермеров, прекращения теневого оборота земель и увеличения стоимость земли на фоне общей капитализации страны. Он обещает государственную поддержку не собственникам агрохолдингов, а средним и малым фермерским хозяйствам.