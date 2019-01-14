Выборы2019

Выборы

10:46 14.01.2019

Богомолец: Только женщина может остановить ссору в Украине

1 мин читать
Богомолец: Только женщина может остановить ссору в Украине

Народный депутат Украины Ольга Богомолец считает, что именно женщина может стать эффективным Верховным Главнокомандующим и "остановить ссору, которая сейчас есть в стране".

"Быть женщиной - не значит быть тряпкой, быть женщиной - не значит быть человеком без воли. Напротив, у нас сегодня только женщина может остановить этот бардак и ссоры, которая есть в стране. Женщина рожает детей, женщина хочет, чтобы жизнь в Украине продолжалось и хочет мира. Думаю, что эра мужчин в украинском политикуме должна прийти к балансу. Баланс должен быть в уважении друг к другу. Мы должны бороться за справедливость независимо от того, имеешь ли ты юбку или брюки. Главное - иметь характер ", - отметила О.Богомолец в эфире телеканала "Наш" в пятницу, сообщает пресс-служба политика.

Напомним, О.Богомолец заявила о том, что будет баллотироваться на пост президента Украины. Она подчеркнула, что будет для украинцев не только гарантом Конституции, а и гарантом справедливости.

Теги: #богомолец #украина #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Бойко встретился с профсоюзом горняков и обсудил проблемы финансирования отрасли

10% рост экономики Украины в год и средняя зарплата более 700 евро - предвыборная программа Гриценко

Гриценко обещает создать в Украине профессиональную армию и убрать из ее руководства "паркетных" генералов – программа

Вилкул рассказал, что является залогом развития Украины

Порошенко: За последние 5 лет наша армия получила около 26 тыс. единиц оружия и военной техники

Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко намерен баллотироваться в президенты Украины

ЦИК отказала в регистрации двум кандидатам, разрешила наблюдать за выборами президента "Национальным дружинам", Комитету избирателей и еще 2 организациям

А.Гриценко живет на проценты от вкладов, пенсию и зарплату доцента, владеет авто и гидроциклом, имеет сбережения в гривне и долларах

Порошенко: В 2020 году ВСУ будут действовать полностью по стандартам НАТО

Гриценко подаст документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты 12 января

ПОСЛЕДНЕЕ

В СБУ рассказали, почему вызвали Гриценко на допрос

Бойко: Мы сделаем все возможное для пересмотра антинародного меморандума с МВФ

В команде Зеленского вновь заявляют о распространении в СМИ фейковой информации

Сколько кандидатам будет стоить реклама на ТВ накануне выборов

Манипуляции на тему мира любой ценой опаснее, чем обещание снизить тарифы - нардеп от "БПП"

Анатолий Гриценко пообещал "обрубать руки" за коррупцию и кумовство

Гриценко: За 5 лет президентского срока можно решить вопрос возвращения оккупированной части Донбасса в состав Украины

Нардеп Найем призывает Садового, Вакарчука и Гриценко дать шанс проголосовать за одного из них на выборах президента

Порошенко пытается склонить Вакарчука поддержать его на президентских выборах – Лещенко

В Киеве начался Форум демократических сил

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА