Богомолец: Только женщина может остановить ссору в Украине

Народный депутат Украины Ольга Богомолец считает, что именно женщина может стать эффективным Верховным Главнокомандующим и "остановить ссору, которая сейчас есть в стране".

"Быть женщиной - не значит быть тряпкой, быть женщиной - не значит быть человеком без воли. Напротив, у нас сегодня только женщина может остановить этот бардак и ссоры, которая есть в стране. Женщина рожает детей, женщина хочет, чтобы жизнь в Украине продолжалось и хочет мира. Думаю, что эра мужчин в украинском политикуме должна прийти к балансу. Баланс должен быть в уважении друг к другу. Мы должны бороться за справедливость независимо от того, имеешь ли ты юбку или брюки. Главное - иметь характер ", - отметила О.Богомолец в эфире телеканала "Наш" в пятницу, сообщает пресс-служба политика.

Напомним, О.Богомолец заявила о том, что будет баллотироваться на пост президента Украины. Она подчеркнула, что будет для украинцев не только гарантом Конституции, а и гарантом справедливости.