Выборы2019

Выборы

10:16 14.01.2019

Гриценко обещает создать в Украине профессиональную армию и убрать из ее руководства "паркетных" генералов – программа

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Гриценко обещает создать в Украине профессиональную армию и убрать из ее руководства "паркетных" генералов – программа

Подавший документы для регистрации кандидатом в президенты Украины лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко обещает создать в Украине полностью контактную армию и упразднить принудительный призыв на военную службу.

"Не будет принудительного призыва – будет профессиональная контрактная армия, усиленная резервом постоянной готовности и системой территориальной обороны", - написал он в своей предвыборной программе "Честный президент – будет служить людям!", которую подал в ЦИК в пакете документов для участия в выборах президента.

А.Гриценко подчеркивает, что Вооруженными силами Украины не будут руководить "паркетные" генералы, а на руководящие должности будут назначены боевые офицеры, которые заботятся о жизни солдата и "способны одерживать победы". "Не будет чрезмерного количества генералов – будет их сокращение до стандартов передовых государств", - заявляет он.

Политик заявляет, что ликвидирует дискриминацию пенсионеров-военнослужащих, а участникам боевых действий будет обеспечено достойное лечение в "Феофании" и других лечебных учреждениях, "доступных сейчас высшим чинам государства".

Теги: #армия #украина #выборы #гриценко
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