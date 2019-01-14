Порошенко: За последние 5 лет наша армия получила около 26 тыс. единиц оружия и военной техники

За последние 5 лет мы не просто возродили наши Вооруженные силы Украины, а превратили их в одну из наиболее эффективных армий в Европе, заявил глава государства Петр Порошенко.

"Вышколенные ребята готовы в любой момент защитить свою страну. И это стало возможным не только благодаря высокому боевому духу, но и современному мощному вооружению. Около 26 000 единиц оружия и военной техники получила наша армия от Государственного концерна "Укроборонпром" за все время военной российской агрессии против Украины", - написал президент в Фейсбук в понедельник.

П.Порошенко отметил, что Украина будет продолжать усиливать боевые способности украинской армии, чтобы защитить наше государство.