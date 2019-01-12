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20:14 12.01.2019

В СБУ рассказали, почему вызвали Гриценко на допрос

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В СБУ рассказали, почему вызвали Гриценко на допрос

Служба безопасности Украины пригласила на допрос лидера партии "Гражданская позиция", кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко в качестве свидетеля в связи с обнародованием им информации об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма, сообщила пресс-служба СБУ.

"Вызов связан с обнародованием им (А.Гриценко – ИФ) в одном из телевизионных эфиров информации об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства в Фейсбуке в субботу вечером.

В пресс-службе отметили, что показания граждан об известных им фактах развертывания гибридной агрессии РФ являются "патриотической гражданской позицией".

"В то же время, с удивлением ознакомились с сегодняшним заявлением Гриценко, поскольку еще в начале недели человек, который, назвав свою фамилию, заявил о юридическом представлении его интересов, согласовал удобное для Гриценко время визита в Службу и выяснил причины и основания для приглашения", - сказано в сообщении.

12 января, после подачи документов в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты, А.Гриценко подтвердил, что его вызвали на допрос в СБУ 15 января в качестве свидетеля. "Действительно, я получил повестку на допрос в СБУ на Владимирскую, 33. И я пойду туда во вторник в 11:00", - сказал он.

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", в рамках какого дела его хотят допросить, А.Гриценко отметил: "Вы знаете, кому подчинено СБУ. Не мне, президенту Порошенко. Очевидно, он лучше знает, почему меня туда вызывают. Но я не боюсь. Даже во времена Майдана, когда царевал Янукович, и я мог спрятаться за депутатский мандат, когда меня вызывали в Главное следственное управление Генпрокуратуры, я ходил, не зная, вернусь или нет. Я никогда не прятался и сейчас прятаться не буду. Поэтому если интересно, после того, как пройдет допрос, в тех рамках, которые определены законом, я вам сообщу".

Теги: #допрос #сбу #гриценко
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