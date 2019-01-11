Выборы2019

Выборы

22:06 11.01.2019

ЦИК отказала в регистрации двум кандидатам, разрешила наблюдать за выборами президента "Национальным дружинам", Комитету избирателей и еще 2 организациям

1 мин читать
ЦИК отказала в регистрации двум кандидатам, разрешила наблюдать за выборами президента "Национальным дружинам", Комитету избирателей и еще 2 организациям

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации кандидатами на пост президента Украины гражданам Виталию Велидченко и Сергею Фаренюку, которые 8 января подали документы в комиссию.

"Рассмотрев предоставленные документы, комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного закона и отказала Велидченко Виталию Игоревичу и Фаренюк Сергею Григорьевичу в регистрации кандидатами на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - сообщает в пятницу пресс-служба ЦИК.

Помимо этого, ЦИК на заседании 11 января дала разрешение иметь официальных наблюдателей на выборах общественным организациям "Рада громадської варти", "Национальные Дружины", "Запорожский кризисный медиа центр" и Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины".

Таким образом, уже 17 общественных организаций могут наблюдать за выборами президента Украины 31 марта.

Теги: #наблюдатели #цик #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

А.Гриценко живет на проценты от вкладов, пенсию и зарплату доцента, владеет авто и гидроциклом, имеет сбережения в гривне и долларах

Порошенко: В 2020 году ВСУ будут действовать полностью по стандартам НАТО

Гриценко подаст документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты 12 января

Сколько кандидатам будет стоить реклама на ТВ накануне выборов

Манипуляции на тему мира любой ценой опаснее, чем обещание снизить тарифы - нардеп от "БПП"

Анатолий Гриценко пообещал "обрубать руки" за коррупцию и кумовство

Нардеп Найем призывает Садового, Вакарчука и Гриценко дать шанс проголосовать за одного из них на выборах президента

В Киеве начался Форум демократических сил

На съезде "Гражданской позиции" приняли решение о выдвижении Гриценко кандидатом на выборах президента Украины

Мураев подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

ПОСЛЕДНЕЕ

Бойко: Мы сделаем все возможное для пересмотра антинародного меморандума с МВФ

В команде Зеленского вновь заявляют о распространении в СМИ фейковой информации

Гриценко: За 5 лет президентского срока можно решить вопрос возвращения оккупированной части Донбасса в состав Украины

Порошенко пытается склонить Вакарчука поддержать его на президентских выборах – Лещенко

Лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко вызвали в СБУ на допрос

Нардеп от "БПП": Сегодня основная тенденция предвыборной кампании - это популизм и борьба популистов между собой

Партия "Слуга народа" заявляет о готовящихся фейковых митингах от их имени

ЦИК: Сайт Госреестра избирателей адаптирован для мобильных устройств

Тимошенко: Давайте добром преодолевать агрессию и ненависть

Медведчук: МИД использует админресурс с целью фальсификаций на выборах

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА