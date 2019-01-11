Выборы2019

Выборы

19:36 11.01.2019

Бойко: Мы сделаем все возможное для пересмотра антинародного меморандума с МВФ

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Бойко: Мы сделаем все возможное для пересмотра антинародного меморандума с МВФ

Условия, на которых был подписан меморандум с МВФ, по которому 2016 правительство Украины обязалось довести стоимость газа собственной добычи к импортированному, будут обязательно изменены, заявил соучредитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Невозможно газ, который принадлежит всем гражданам государства по Конституции приравнять к российскому или норвежскому газу. Это будет изменено обязательно", - подчеркнул политик, обнародовав видео с таким заявлением на своей странице в Facebook в пятницу.

При этом Ю.Бойко отметил, что переговоры с МВФ будут в другом формате.

"Переговоры будут в другом формате. Потому что те жесткие требования, которые заложил в меморандум МВФ, не дают возможности развивать государство и поддерживать социально наших людей. Поэтому это антинародный меморандум и он обязательно будет изменен", - добавил он.

Теги: #оппозиционная_платформа #бойко #юрий_бойко
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