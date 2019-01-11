Выборы2019

Выборы

19:03 11.01.2019

В команде Зеленского вновь заявляют о распространении в СМИ фейковой информации

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В команде Зеленского вновь заявляют о распространении в СМИ фейковой информации

В команде шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского "Зе! Команда" опровергают информацию, что В.Зеленский в соцсети комментировал публикацию пользовательницы, где заявил, что свои оффшоры он "заработал честным трудом".

"Оффшоры! Оффшоры! Оффшоры! Очередной фейк, который разносят СМИ. Владимир не комментировал эту и подобные публикации", - сообщили на Facebook-странице команды шоумена в пятницу, обнародовав соответствующий скриншот.

При этом "Зе! Команда" призвала пользователей соцсети найти фейковую страницу комика в Facebook и пожаловаться на нее.

Напомним, 11 января партия "Слуга народа" и "Зе! Команда" опровергли информацию о том, что готовят митинги в разных городах Украины и предупредили о возможных провокациях от их имени на массовых мероприятиях.

Теги: #зе_команда #зеленский #слуга_народа
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