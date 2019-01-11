Выборы2019

Выборы

17:20 11.01.2019

Гриценко подаст документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты 12 января

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Гриценко подаст документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты 12 января

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко сообщил, что подаст документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины в субботу, 12 января.

"Форум демократических сил сегодня дал мне путевку на президентские выборы. Для меня это большая честь и огромная ответственность. Представил команду, с такой командой - только к победе! Завтра сдаю документы в ЦИК и сразу представлю вам президентскую программу", - написал политик в Фейсбук в пятницу.

Как сообщалось, сегодня на XIII съезде политической партии "Гражданская позиция" приняли решение о выдвижении лидера политсилы А.Гриценко кандидатом на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019. Соответствующее решение поддержали все присутствующие 265 делегатов.

Теги: #цик #выборы #гриценко
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