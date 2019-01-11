Манипуляции на тему мира любой ценой опаснее, чем обещание снизить тарифы - нардеп от "БПП"

Политики, которые требуют мира в Украине любой ценой, или не понимают, чем такой мир закончится, или выполняют указания зарубежного хозяина, у которого находятся ключи от мира в Донбассе, считает нардеп от "БПП" Владимир Куренной.

"Украинская "партия мира", которая требует мира любой ценой, мир на коленях, мир ценой нашей свободы и независимости, или не понимает, чем такой мир закончится, или выполняет указания зарубежного хозяина, у которого, кстати, и находятся ключи от мира на востоке Украины", - написал он на своей странице в Facebook, комментируя заявления некоторых политиков и кандидатов в президенты о мире для Украины любой ценой.

При этом В.Куренной подчеркнул, что манипуляции на тему мира являются очень опасными для будущего страны.

"Манипуляции на тему мира, мира любой ценой, опаснее даже, чем обещание снизить тарифы в два, пять, двадцать или сто раз. И когда они говорят о мире, за этими звуками я слышу гимн Российской империи, я слышу свертывания европейского пути, свободы, прав человека и демократии. Великая женщина Маргарет Тэтчер отвечает всем поклонникам "мира" без объяснения, каким образом его достигать. Мир может быть только через победу", - заявил нардеп.