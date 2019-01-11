Анатолий Гриценко пообещал "обрубать руки" за коррупцию и кумовство

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, в случае победы на выборах, пообещал "обрубать руки" тем, кто занимается коррупцией и кумовством.

"Я вам гарантирую, что у президента Украины не будет оффшоров, собственности за границей, я гарантирую, что пирамида коррупции превратится в трапецию в первый день моего вступления в должность президента", - сказал политик во время своего выступления на Форуме демократических сил в Киеве в пятницу.

Лидер "Гражданской позиции" подчеркнул, что больше никто не будет давать взятки представителям властной верхушки в Украине, с этим будет вестись жесткая борьба, начиная с членов его партии, если они будут уличены в подобных действиях.

"Вверх носить больше не надо. Только где-кто – отрублю руки. Никаких дорогих друзей не будет. Для всех будет одна ответственность. Важно восстановить доверие", - подчеркнул политик.