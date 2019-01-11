Порошенко пытается склонить Вакарчука поддержать его на президентских выборах – Лещенко

Президент Украины Петр Порошенко на президентских выборах надеется получить поддержку фронтмена группы "Океан Эльзи" Святослава Вакарчука, сообщил нардеп от "БПП" Сергей Лещенко.

"Президент Петр Порошенко пытается склонить Святослава Вакарчука поддержать его на выборах", - написал С.Лещенко на своем Telegram-канале в четверг.

Он напомнил, что С.Вакарчук пока не регистрировался в ЦИК в качестве кандидата в президенты. По его словам, лидер "ОЭ" вряд ли будет это делать.

"Поскольку проценты Вакарчука могут оказаться решающими для Порошенко при выходе во второй тур, он пытается уговорить лидера "Океан Эльзи" выступить в его поддержку", – подчеркнул нардеп.

По словам С.Лещенко, в обмен на поддержку П.Порошенко может пообещать С.Вакарчуку принять закон о выборах в парламент по открытым спискам.

"В то же время на поддержку Вакарчука рассчитывают и в лагере демократических кандидатов, в частности Анатолий Гриценко", – добавил он.