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Выборы

13:14 11.01.2019

Лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко вызвали в СБУ на допрос

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Лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко вызвали в СБУ на допрос

Лидера партии "Гражданская позиция", экс-министра обороны Украины (2005-2007 года) Анатолия Гриценко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины на 15 января.

На своей странице в Facebook в четверг политик сообщил, что получил повестку на допрос в СБУ как раз в дни, когда готовится к проведению Форума демократических сил 11 января, который рассмотрит вопрос о выдвижении его кандидатом в президенты Украины.

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", о допросе в рамках какого дела идет речь, А.Гриценко отметил: "Допрос во вторник утром. Выясню".

Теги: #сбу #гриценко
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