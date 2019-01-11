Нардеп от "БПП": Сегодня основная тенденция предвыборной кампании - это популизм и борьба популистов между собой

Сейчас основная тенденция предвыборной кампании в Украине - это популизм и борьба популистов между собой, заявил народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Александр Бригинец.

"Эта борьба,что якобы тарифы уменьшатся в 2 или 4 раза - это только часть, которая для нас очевидна и поступает через билборды", - сказал А.Бригинец в эфире телеканала "Прямой", сообщают в пресс-службе партии.

По его словам, борьба популистов приведет к тому, что "люди поймут, что не надо верить не только этому конкретному популисту, который говорит заведомо невыполнимые вещи, но и всей школе этих популистов".

"Когда мы видим популизм на Западе, то там нет такого расхождения популизма. Они там существуют в виде определенных отдельных крупных политических сил, которые не конкурируют между собой в популизме, а в данном случае это. И мне кажется, это может быть полезным для украинцев, которые услышав всех популистов, могут понять, что не стоит верить всем им, потому что все они лгут, просто немножко по-разному", - подчеркнул политик.

Также А.Бригинец отметил, что "Юлия Тимошенко, Юрий Бойко и другие кандидаты возможно уже подсознательно знают, что они проигрывают выборы, и им придется баллотироваться на должность премьер-министра, о чем свидетельствуют их обещания на президентских выборах".