Мураев подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Внефракционный народный депутат Украины, лидер партии "Наши" Евгений Мураев подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах президента Украины.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ЦИК, в пятницу политик принес в ЦИК соответствующие документы.

10 января съезд партии "Наши" выдвинул Е.Мураева кандидатом в президенты Украины.

В конце сентября 2018 года народный депутат Е.Мураев, перед тем покинувший партию "За життя" Вадима Рабиновича, возглавил партию "Наши".