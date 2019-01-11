Выборы2019

Выборы

11:30 11.01.2019

Тимошенко: Давайте добром преодолевать агрессию и ненависть

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Тимошенко: Давайте добром преодолевать агрессию и ненависть

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает во всемирный день "спасибо" провести флешмоб и массово говорить слова благодарности своим родным, близким и друзьям.

"Я хочу предложить вам отметить это мало известный в Украине, но такой теплый праздник. Тем более, сделать это так просто! Просто поблагодарите. Поблагодарите друзей и близких, поблагодарите родных, которые заботятся о вас, переживают за вас, заботятся. Поблагодарите даже просто так, без причин и оснований. Благодарить всегда есть за что!" - обратилась политик к украинцам на своей странице в Фейсбук.

Ю.Тимошенко уверена, что такие коллективные "флешмобы" ​​имеют большой смысл, ведь они аккумулируют добро, теплоту и любовь в мире. Она также призвала добром преодолевать ненависть и агрессию.

"Не так давно ученые-нейропсихологи пришли к выводу: когда человек улыбается, даже безосновательно - у него улучшается настроение, когда благодарит - становится счастливее. В мире слишком много негатива, агрессии, ненависти. Давайте противопоставим им наше добро!" - написала Ю.Тимошенко

Теги: #тимошенко #украина
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