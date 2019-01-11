Четверо из пяти зарегистрированных ЦИК кандидатов на пост президента Украины исправили ошибки в декларациях после проверки НАПК

Все пять зарегистрированных Центральной избирательной комиссией кандидатов в президенты Украины допустили ошибки и неточности в своих декларациях. После проверки со стороны Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) четверо из них внесли исправления и уточнения.

Как сообщается на сайте НАПК в пятницу, специальная проверка сведений, указанных в декларациях кандидатов на пост президента Украины Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и Андрея Садового, проводилась по имеющейся у НАПК информации и по 10 базам данных.

В департаменте проверки деклараций Нацагентства сообщили, что ошибки и неточности были обнаружены во всех проверенных декларациях.

"По состоянию на 10.01.2019 Каплин С., Наливайченко В., Скоцик В., Садовый А. подали исправленные декларации", - сказано в сообщении.

В НАПК пояснили, что они впервые привлечены к выборам президента Украины в части проверки деклараций кандидатов. Поданные сведения Нацагентство проверяет на протяжении трех календарных дней по процедуре специальной проверки.

Согласно ч. 2 ст. 50 закона "О выборах президента Украины" ошибки и неточности, обнаруженные в декларации, подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации кандидата на пост президента.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

В настоящее время ЦИК зарегистрировала пятерых кандидатов в президенты страны: бывшего министра экологии и природных ресурсов (2014-2015) Игоря Шевченко, мэра Львова, лидера партии "Самопомич" Андрея Садового, лидера партии "Общественно-политическое движение "Справедливость" Валентина Наливайченко, лидера Социал-демократической партии Сергея Каплина, самовыдвиженца Виталия Скоцика.