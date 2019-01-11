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09:51 11.01.2019

Порошенко: Объем украиноязычной литературы в стране вырос до 78%

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Порошенко: Объем украиноязычной литературы в стране вырос до 78%

Украиноязычные книги и брошюры в книжных магазинах составляют почти 78% от общего объема, в то же время русскоязычные - только 15%, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Нам всегда говорили, что мы не способны конкурировать с российскими книжными магазинами. В украинских книжных магазинах сейчас наконец появилось много изданий на украинском языке. Почему? Потому что их начали покупать, а русскоязычные – прекратили. И никто никого за уши не тянет", - сказал П.Порошенко во время общения с жителями Здолбунова в Ровенской области, сообщает пресс-служба главы государства в четверг.

П.Порошенко напомнил, что в последнее время реализуется ряд мероприятий, направленных не только на поддержку украинского языка, но и на развитие, производство украиноязычного печатного, аудио - и видеопродукта. В частности, заработал закон о введение языковых квот на радио и телевидении.

"Говорят – как квоты? Есть же свобода слова, есть свобода говорить на любом языке. Говорить – да, но информационное пространство заполнять – друзья мои, на украинском языке. Почему? Потому что так предусмотрено лицензией. Не хотите? Езжайте в Россию и общайтесь на русском. Никто вам не запрещает. И тут в быту общайтесь хоть на румынском, хоть на русском, хоть на крымскотатарском. Я буду приветствовать, если вы даже на английском будете общаться. Но если вы на государственной службе, если вы общаетесь в СМИ – выучите украинский", - подчеркнул глава государства.

По словам президента, согласно последним данным мониторинга выросло количество украиноязычных сообщений, песен.

"Я уже сказал, что это 55%. На региональных радиостанциях это пока что составляет 48% - и там подтянем. Мы никогда больше не вернемся к цифре 2013 года. Никогда больше не будет так, что украинский язык будет 5% (эфирного времени – ИФ), а русский – 51%", - акцентировал П.Порошенко.

Теги: #язык #порошенко #украина
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