Вилкул: Мы остановим превращение Украины в отсталую аграрную страну

Украину, которая может запускать ракеты и производить очень высокотехнологичное оборудование, целенаправленно превращают в кладбище заводов, ведь за полугодие 2018 года на первом месте в экспорте - подсолнечное масло, заявил зампредседателя "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

"Сейчас в Украине на первом месте аграрный экспорт - 8,5 миллиардов. Может это и неплохо. Но то, что в три раза меньше экспорта машиностроения – это катастрофа", – сказал на встрече с трудовым коллективом харьковского предприятия "Свет шахтера" А.Вилкул в четверг, говорится на официальном сайте политика.

Он отметил, что власть целенаправленно превращает Украину в отсталую аграрную страну, в которой должно остаться 15 млн. человек населения с нищими людьми и проданной землей.

"У нас есть четкая программа, каким образом возродить промышленность, поддержать машиностроение, и обеспечить людей достойной работой и высокой зарплатой здесь на Родине. Для реализации этого "Оппозиционный блок" уже подал в Верховную Раду пакет законопроектов "Новая Индустриализация". В частности, предлагается создать систему льготного кредитования для производителей, запустить работу государственного экспортно-кредитного агентства для поддержки вывода отечественной продукции на международные рынки", - подчеркнул нардеп.