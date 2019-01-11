Порошенко: Нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска
Президент Украины Петр Порошенко считает, что Украине в 2018 году удалось обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход страны из зоны риска, связанного с дефолтом.
"Еще четыре года назад Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы. Но нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска. Самое тяжелое у нас точно позади. Двигаемся вперед" – написал П. Порошенко в своем аккаунте в Твиттере в пятницу утром.
Ще чотири роки тому Україна була за півкроку від дефолту і за крок від національної катастрофи. Але нам вдалося спільними зусиллями забезпечити макрофінансову стабілізацію і вихід України із зони ризику. Найважче у нас точно позаду. Рухаємось вперед!#ЕкономічнеЗростання pic.twitter.com/STrcMi5Bw0— Петро Порошенко (@poroshenko) 11 января 2019 г.