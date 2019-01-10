Выборы2019

Выборы

20:00 10.01.2019

ЦИК дала разрешение еще 5 общественным организациям на наблюдение за президентскими выборами

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ЦИК дала разрешение еще 5 общественным организациям на наблюдение за президентскими выборами

Центральная избирательная комиссия на заседании в четверг приняла решение, которым разрешила еще пяти общественным организациям официально наблюдать за выборами президента страны, сообщили на странице ЦИК в Facebook.

В часности, Центризбирком разрешил общественным организациям "Совет по защите законности и правопорядка", "Украинский центр демократического общества", Всеукраинской общественной организации "Гражданская сеть" Опора ", общественным организациям "Международная лига мира", "Избирательная платформа "Опыт" иметь официальных наблюдателей во время очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

В общем сейчас такое разрешение имеют 13 общественных организаций.

Теги: #цик #выборы
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