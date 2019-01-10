Выборы2019

Выборы

18:14 10.01.2019

Бойко: Единственный шанс Украины выйти из кризиса – менять тех, кто выпрашивает кредиты

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Бойко: Единственный шанс Украины выйти из кризиса – менять тех, кто выпрашивает кредиты

Единственный шанс Украины выйти из кризиса - менять действующую власть, которая выпрашивает кредиты, уводя внешнюю торговлю в минус на 9,5 млрд долларов, на людей, которые способны развивать экономику страны, считает соучредитель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко.

"У нынешнего режима курс один - на дно. Украинцы понимают, что еще пять лет бездарного руководства страна не выдержит. Люди обнищали, социальная система разрушена, а позитивную оценку "эффективным реформам" дают только международные кредиторы", - написал Ю.Бойко на своей странице в Facebook в четверг.

Политик подчеркнул, что за 5 лет власть подняла тарифы на газ в 10 раз и до конца 2019 года она планирует повысить цену еще на 44%.

"Люди перекрывают газ и переходят на дрова, потому, что просто не могут платить. Обещанные в угоду МВФ новые повышения тарифов еще больше усугубят ситуацию", - констатировал соучредитель "Оппозиционной платформы – За життя".

Теги: #оппозиционная_платформа #бойко #юрий_бойко
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