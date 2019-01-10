Выборы2019

Выборы

17:38 10.01.2019

Изменения в Конституцию по закреплению интеграции Украины в ЕС и НАТО будут внесены до выборов президента - Порошенко

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Изменения в Конституцию по закреплению интеграции Украины в ЕС и НАТО будут внесены до выборов президента - Порошенко

Изменения в Конституцию Украины, закрепляющие европейский и евроатлантический курс страны, будут внесены до президентских выборов, убежден президент Петр Порошенко.

"Я верю, что до выборов эти изменения будут внесены в Основной закон", - сказал П.Порошенко на встрече с жителями Ровенской области в четверг.

Он подчеркнул, что это будет означать "реализацию этого стратегического курса обязанностью власти, а не декларацию, не пиар". По словам П.Порошенко, внесение изменений о европейской и евроатлантической стратегии Украины в Конституцию будет "очень важным, мощным политическим сигналом".

Глава государства напомнил, что Верховная Рада сделала предпоследний шаг для закрепления в Конституции необратимости курса на ЕС и НАТО, поддержав более чем конституционным большинством как направление законопроекта в Конституционный суд, так и принятие его в первом чтении.

Как сообщалось, 22 ноября 2018 года Верховная Рада в первом чтении одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Такое решение поддержали 311 народных депутатов.

Согласно предложенным изменениям, в полномочиях Верховной Рады будет "реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора".

Президент Украины станет гарантом реализации стратегического курса государства на членство в ЕС и НАТО. А Кабинет министров страны, в свою очередь, должен будет обеспечивать реализацию стратегического курса на членство Украины в этих организациях.

При этом в преамбуле к конституционными изменениями предлагается закрепить, что Верховная Рада подтверждает "европейскую идентичность Украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

Кроме того, глава государства предлагает из переходных положений Конституции исключить норму о том, что "использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой".

В случае принятия и прохождения всех необходимых процедур закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко в декабре прогнозировала, что окончательное (во втором чтении) голосование в Верховной Раде за проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно закрепления курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию пройдет в конце февраля - начале марта 2019 года.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года.

Теги: #ес #порошенко #украина #выборы #нато
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