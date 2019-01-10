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Выборы

16:57 10.01.2019

"Батькивщина" требует расследовать нападение на депутата Мирзояна в Кривом Роге - заявление партии

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"Батькивщина" требует расследовать нападение на депутата Мирзояна в Кривом Роге - заявление партии

Всеукраинское объединение "Батькивщина" требует расследовать и привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и заказчиков нападений на активистов партии в связи с нападением в среду на депутата Центрально-городского районного совета г.Кривой Рог Днепропетровской области Вадима Мирзояна.

"Призываем правоохранительные органы в кратчайшие сроки установить и привлечь к ответственности исполнителей, организаторов, а главное - заказчиков этого дерзкого нападения, и лиц, причастных ко всем предыдущим нападениям на активистов "Батькивщины" на местах и ее ячейки", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии в четверг.

В "Батькивщине" расценивают нападение на 34-летнего В.Мирзояна, который возглавляет Ингулецкую районную парторганизацию в Кривом Роге, "очередным политически мотивируемым преступлением" и выступают с требованием к руководству государства "прекратить террор против своих оппонентов".

В заявлении сообщается, что против В.Мирзояна трое злоумышленников применили газовый баллон, нанесли сильный удар стальной трубой по голове, а затем жестоко избили. "Сейчас В.Мирзоян с черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами находится в больнице… Желаем В.Мирзояну скорейшего выздоровления", - сообщается на сайте партии.

Также в заявлении отмечается, что ранее неустановленные лица дважды совершали нападения на офис Ингулецкой районной парторганизации ВО "Батькивщина".

Теги: #нападение #батькивщина
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