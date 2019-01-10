Выборы2019

Выборы

16:16 10.01.2019

В Раду могут пройти шесть политических партий - опрос Института анализа и прогнозирования

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В Раду могут пройти шесть политических партий - опрос Института анализа и прогнозирования

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись на этой неделе, то наибольшую поддержку граждан получили бы шесть политических партий.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой "Социопрогноз" в период с 26 декабря 2018 по 4 января 2019 года.

Среди них "Батькивщина" (13,4% среди всех опрошенных; 19,4% среди тех, кто определился и планирует голосовать), "Слуга народа" (8,9% всех, 12,9% среди тех, кто определился), "Оппозиционная платформа - За життя" (8,1% всех, 11,7% тех, кто определился), Блок Петра Порошенко "Солидарность" (7,9% всех, 11,4% тех, кто определился), "Гражданская позиция "(7,6% всех, 11% тех, кто определился), Радикальная партия Олега Ляшко (6,3% всех, 9,1% всех, кто определился).

Согласно данным опроса, 39% украинцев готовы прийти на избирательные участки на выборы в парламент, 13% считают, что точно не будут голосовать.

В целом специалисты опросили 2016 респондентов в возрасте от 18 лет (методом личного интервью) в 24 областях Украины и Киеве. Статистическая погрешность: стандартные отклонения при достоверных 95% и соотношении переменных от 0,1: 0,9 до 0,5: 0,5 составляют 1,34-2,24%.

Теги: #партии #украина #выборы #парламент #опросы2019
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