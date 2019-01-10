Выборы2019

Выборы

15:29 10.01.2019

Тимошенко и Порошенко борются за лидерство в президентской гонке – "Украинская политика"

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Тимошенко и Порошенко борются за лидерство в президентской гонке – "Украинская политика"

Лидерами президентской гонки являются глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Украинская политика".

Согласно данным опроса, проведенного в январе 2019 года, за Ю.Тимошенко готовы отдать голоса 18,1% определившихся со своим выбором респондентов (12,8% от общего числа), за П.Порошенко - 15,1%.

Улучшили свои позиции лидер Радикальной партии Олег Ляшко и шоумен Владимир Зеленский (13,5% и 12,8%). При этом снижаются рейтинги сопредседателя "Оппозиционной платформы – За життя" Юрия Бойко – 6,2% от определившихся.

В то же время стало больше людей, которые готовы отдать свои голоса за представителя "Оппозиционного блока" Александра Вилкула.

"Если прошлое исследование показывало 5,4% тех, кто готовы отдать свои голоса за Вилкула, то сейчас таковых – 6,3%", - подчеркивают в Фонде.

Рейтинги Евгения Мураева составляют 4,8%.

Остальные кандидаты пока не демонстрируют серьезной тенденции к росту и остаются на уровне ниже 2,5%.

Опрос проводили в 17 областных центрах, 5 крупных городах, 12 малых городах, 20 поселках и 26 селах. В ходе этого исследования были опрошены 5312 респондентов (погрешность +/- 2,5%).

Теги: #рейтинг #опросы2019
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