Вилкул: Быстрое восстановление мира — наша первая задача после прихода к власти

Мира в Украине можно добиться исключительно дипломатическим путем, однако нынешняя власть не хочет прекращения выгодной для нее войны, считает народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

По его словам, альтернативы Минским договоренностям не существует.

"Но дело не только в Минских соглашениях. Нынешняя власть не хочет прекращения выгодной ей войны", - сказал в интервью газете "Сегодня" А.Вилкул, сообщает пресс-служба "Оппоблока".

Политик убежден, что мира в Украине можно добиться исключительно дипломатическим путем.

"Это прописано в Минских соглашениях. Надо их расширить - давайте это делать, но нынешняя власть же просто зарабатывает на войне", - отметил парламентарий.

Народный депутат напомнил, что за время после подписания "Минска-2" погибли тысячи людей, а высшее руководство страны несет персональную ответственность за гибель каждого украинца.

"Наша позиция понятна: нужно отдельно разговаривать с США и РФ, сближать позиции и голосовать за совместную резолюцию в Совбезе ООН. Быстрое восстановление мира - это наша первая задача после прихода к власти. Люди хотят мира и нормальной человеческой жизни. Они хотят, чтобы их мужей и сыновей не забирали на войну, чтобы каждый день в сводках не было сообщений о погибших, чтобы можно было ходить на работу с нормальными условиями и достойной заработной платой, чтобы можно было планировать жизнь. Чтобы медицина была доступной и качественной, чтобы качество образования позволяло детям найти свое место в жизни. Люди хотят опять начать гордиться своей страной", - подчеркнул А.Вилкул.