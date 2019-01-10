Трамп по-украински? Зачем Владимир Зеленский решил писать свою программу "вместе с народом" - "Новое время"

Владимир Зеленский, объявивший в новогоднюю ночь о том, что он будет выдвигаться в президенты, сообщил в соцсетях, что собирается писать свою предвыборную программу с помощью комментариев в соцсетях. Зачем он это делает и что украинцы предлагают комику, который идет в президенты - в материале "Нового времени".

“Напиши пять главных проблем Украины, которые беспокоят именно тебя”, - такое видеообращение записал 8 января, сразу после рождественских праздников, шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. Напомним, что о своем выдвижении в президенты он объявил в эфире принадлежащего Игорю Коломойскому канала 1+1 в новогоднюю ночь.

В.Зеленский предлагает своим подписчикам “написать программу вместе” прямо в комментариях: в фейсбуке, личном и партийном инстаграме, через специальную форму на сайте его Зе! Команды.

Комаровского в министры и "легалайз травы с грибами"

Видеообращение висит в Сети чуть больше суток, но все каналы связи кандидата с народом в соцсетях уже завалены комментариями и предложениями.

Из прочитанного в комментариях можно выделить топ-5 проблем. На первом месте - коррупция. Далее - низкие зарплаты и пенсии, война на Донбассе и аннексированный Крым, отсутствие реформ в образовательной и медицинской сферах, слишком высокие налоги для малого и среднего бизнеса.

Другие популярные запросы: дороги, требующие ремонта, заоблачные цены на газ и коммуналку, бюрократия, нестабильный курс гривны. Также многие хотели бы уменьшить количество депутатов в Верховной Раде. Кто-то даже предложил “поменять всех депутатов на пленных в России”.

Из более оригинальных: запретить всем людям старше 60-ти голосовать на выборах; убрать из теле-, радиоэфиров и СМИ весь контент, где “пропагандируется безнравственность и насилие”, такие как полуобнаженніе тела и “темы сексуального характера”; вернуть смертную казнь “за коррупцию, кражи и преступления против государства”; назначить известного педиатра Евгения Комаровского министром здравоохранения; установить на Майдане Независимости народный микрофон, “где каждый украинец и гости Украины могут сказать то, что их волнует”.

Есть и смешные требования, написанные скорее в шутку, такие как “легалайз травы с грибами”. Ведущий Алексей Дурнев, например, написал, что, по его мнению, в Украине сейчас две главные проблемы: “1. Малое количество кинематографа про свидания. 2. Низкое качество политической сатиры на ТВ”. Так намекнул на то, что Зеленский и студия Квартал 95 сейчас появляются на телевидении с завидной регулярностью: снимают комедии вроде 8 первых свиданий или Служебный роман. Наше время, развивают авторские передачи Вечерний Киев, Квартал 95, появляются в шоу Рассмеши Комика и многих других.

Под видеообращением В.Зеленского немало комментариев о том, что русский язык нужно сделать вторым государственным или хотя бы расширить возможности его употребления на официальном уровне. Просьбы, противоположные по смыслу - полностью убрать русский - тоже встречаются, но не настолько часто.

Дональд Трамп по-украински

“Думаю, там [среди комментаторов] немало ботов”, - считает директор Фонда Демократические инициативы, социолог Ирина Бекешкина.

Она говорит: никакой программы в стандартном понимании этого понятия у Зеленского нет. Ее создание он превратил в свою особенность:

“Он сможет обосновать свой даже самый махровый популизм заявлениями, мол, я - слуга народа, что мне народ порекомендовал, то и делаю”, - говорит И.Бекешкина.

Программа - это, в первую очередь, документ, который каждый кандидат в президенты в обязательном порядке должен представить в Центральную избирательную комиссию, но никак не прямое руководство к действиям, рассказывает политолог Владимир Фесенко:

“Программы никто не читает - ни журналисты, ни эксперты. В лучшем случае - просматривают. Ее воспринимают как документ, который нужно представить в Центризбирком, но не как руководство к действию”.

Что действительно имеет вес, так это предвыборные обещания, и с этой точки зрения, по мнению В.Фесенко, В.Зеленский делает все абсолютно правильно. Его команда пытается быть на одной волне со своими потенциальными избирателями: они интересуются их мнением, не дают собственных пустых обещаний, обращаются через современные платформы - социальные сети, так что идут в ногу со временем даже в технологическом плане.

“Потом выберут наиболее привлекательные идеи, оформят их текстуально - этим займутся профессиональные спичрайтеры - и подадут в ЦИК”, - говорит В.Фесенко.

Он сравнивает В.Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом и называет это “повторением феномена”. Ведь когда Трамп развернул свою президентскую кампанию, его тоже мало кто воспринимал всерьез, в его победу не верили. Но, тем не менее, он все же выиграл выборы, опередив свою конкурентку Хиллари Клинтон, у который были довольно высокие рейтинги.

Еще один пример - бывший мэр Киева Леонид Черновецкий. Тот, напомним, был городским главой в столице с 2006 по 2012 год и прославился благодаря своему поведению: раздавал пенсионерам гречку и консервы, записывал песни в авторском исполнении, был прихожанином скандально известной церкви Посольство Божье, основателя которой, Сандея Аделаджу, обвинили в мошенничестве и хищении 208 млн грн.

Бекешкина же не отрицает, что у В.Зеленского довольно высокие рейтинги, но отмечает: основная масса его потенциальных избирателей - молодежь, а это “очень ненадежная” аудитория. По ее мнению, шансов выиграть выборы у В.Зеленского нет.

“Совершенно очевидно, что президентом он не станет. И потом будет говорить, мол, я же предлагал обеспечить вам то, что вы сами хотите, а вы меня не выбрали. И это очень даже сработало бы на следующих парламентских выборах”, - отмечает социолог.

В поисках самого главного

Комментарии под видеообращением Зеленского демонстрируют: в Украине - низкий уровень политической образованности. Фактически, люди требуют от потенциального президента то, что не лежит в его прямой компетенции. Например, реформу образования или медицинской сферы - этим должны заниматься профильные министерства.

В.Фесенко говорит: в общественном сознании украинцев сидит мощный стереотип, будто главный в стране - это президент. Даже те, кто знает о существовании парламента и Кабинета Министров, кто знает, что за такие сферы, как образование, экономика отвечает правительство, все равно воспринимают президента как главного - того, кто, если захочет, будет влиять на всех и на все.

С ним соглашается и И.Бекешкина: люди, говорит она, не хотят разбираться в таких тонкостях. Поэтому им нужно разъяснять, информировать о том, как на самом деле устроена система власти в Украине. Собеседница вспоминает историю из личного опыта: в ходе одной из предыдущих предвыборных кампаний ее родственница заверяла, что один из кандидатов в президенты обязательно вернёт денежные сбережения “на книжке”, накопленные во времена СССР. На самом деле все накопления “сгорели” после распада СССР.

“Моя родственница говорила, что ее родители - крестьяне - всю жизнь работали, много накопили, и что когда ей вернут деньги, она купит себе машину. Когда я попыталась объяснить ей, она начала кричать, что ее родители столько проработали, а теперь я мешаю ей получить сбережения. Потом, правда, подумала, сказала: ну, если и не все, то хоть что-то же точно отдадут”, - вспоминает И.Бекешкина.

Люди, говорит она, действительно продолжают верить обещаниям политиков, а некоторые и вовсе выбирают по принципу: “Если много обещает, то хоть что-то, да выполнит. Или просто идут от обратного: будут выбирать “хоть кого-нибудь” из новых - пусть даже это будет артист и комик В.Зеленский.

Александра Горчинская