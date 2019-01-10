Активисты провели опрос и оказалось, что Савченко популярнее Порошенко

Народный депутат Украины (внефракционный) Надежда Савченко, которая подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, имеет больший процент электоральной симпатии среди украинцев чем действующий президент Украины Петр Порошенко.

Как свидетельствуют данные соцопроса опубликованого украинскими активистами: Юрием Худиным, Екатериной Байстрюченко и Андреем Буевич, Н.Савченко поддерживает 7,87% опрошенных украинцев, тогда как П.Порошенко - 7,4% украинцев.

"Лидером опроса остается глава ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которую готовы поддержать 17,84% украинцев. На второй строчке В.Зеленский - 12,71%. В пятерку лидеров попал и украинский певец Святослав Вакарчук с 4,08% голосов", - отметили активисты во время пресс-конференции на тему:" Результаты социологического опроса относительно электоральных настроений украинцев накануне президентских выборов" в Киеве в четверг.

Кроме этого, активисты спросили у людей поддержат ли они на выборах президента Украины человека, который был во власти последние 20 лет: Да, ответили 22,2% респондентов, 77,8% украинцев негативно относятся к таким кандидатам.

Также, большинство опрошенных - 76,4% не доверяют политическим партиям, которые были в парламенте в течение последних 15 лет.

Опрос проведен в период с 15 по 28 декабря 2018 года, методом интервью. В общем активисты опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 87 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме аннексированного АР Крым и части оккупированных Луганской и Донецкой областей).

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.