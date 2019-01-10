Выборы2019

Выборы

13:02 10.01.2019

Кабмин утвердил порядок финансирования изготовления списков избирателей на выборы

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Кабмин утвердил порядок финансирования изготовления списков избирателей на выборы

Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для изготовления органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения голосования на выборах президента Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг в Киеве.

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Центральная избирательная комиссия. Согласно порядку, ЦИК рассчитывает и доводит до Министерства иностранных дел Украины, областных, Киевской городской государственной администрации информацию об объеме бюджетных средств.

Распределение бюджетных средств между городскими советами, районными государственными администрациями осуществляется областными государственными администрациями с учетом количества избирателей, которые по избирательным адресам относятся к территории, на которую распространяются полномочия соответствующего органа ведения Государственного реестра избирателей.

Теги: #финансирование #цик #украина #выборы #кабмин
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