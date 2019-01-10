Выборы2019

Выборы

11:00 10.01.2019

Сергей Соболев: Власть использует субсидии не для защиты населения, а для обогащения олигархов

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Сергей Соболев: Власть использует субсидии не для защиты населения, а для обогащения олигархов

Введенная при президенте Порошенко система субсидий - это очередная схема перекачки денег из государственного бюджета в карманы владельцев облгазов и облэнерго, а не помощь бедным украинцам, заявил заместитель руководителя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

"Это фактически попытка посадить на крючок десятки миллионов избирателей, которых потом на выборах будут заставлять голосовать за "правильного" кандидата", - отметил С.Соболев, сообщает пресс-служба партии в четверг.

Политик напомнил, что механизм субсидий существует во многих странах. Он позволяет помочь и защитить 5-7% населения, которые имеют малые доходы. Зато в Украине эта система превращает миллионы граждан в рабов государства, отметил С.Соболев.

Сейчас количество субсидиантив необоснованно сокращается, обратил внимание заместитель руководителя фракции.

"И это не связано с тем, что растут доходы людей и они не могут претендовать на помощь государства. Дело в том, что практически каждый год или полгода действующая власть вводит новые механизмы, которые препятствуют получению субсидий", - пояснил парламентарий.

"Сейчас дошли до того, что начали ограничивать доступ к субсидиям целой категории граждан: тех, кто месяцами не может найти работу, кто работает за рубежом. Власть выбросила людей за границу, не может обеспечить их рабочими местами в Украине, а страдают теперь их семьи. С новым порядком начисления субсидий они не смогут получить помощь государства", - отметил С.Соболев.

Представитель "Батькивщины" прогнозирует, что вскоре, после новых повышений цены на газ, может выйти очередное решение властей о том, что определенные категории граждан не подпадают под выплату субсидий: "Таким образом искусственно сокращается количество тех, кто может получать субсидии, хотя доходы этих людей резко уменьшаются".

Теги: #соболев #батькивщина #украинцы #субсидии
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