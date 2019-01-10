Выборы2019

Выборы

09:37 10.01.2019

Общественные объединения женщин, ветеранов и чернобыльцев поддержали Юрия Бойко в качестве кандидата в президенты Украины

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Общественные объединения женщин, ветеранов и чернобыльцев поддержали Юрия Бойко в качестве кандидата в президенты Украины

В Киеве состоялся Всеукраинский форум общественных деятелей и организаций, которые выразили свою поддержку соучредителю "Оппозиционной платформы - За життя" Юрию Бойко как кандидату в президенты Украины.

Среди присутствующих были общественные объединения женщин, ветеранов и чернобыльцев.

В своих выступлениях они отметили, что люди, которые прошли войну и отстроили страну, забытые этой властью.

"И только благодаря личной настойчивости Ю.Бойко удалось вернуть льготы ветеранам Великой Отечественной войны. Также удалось решить вопрос с выплатой пенсий военным пенсионерам и ветеранам органов внутренних дел", - сообщает пресс-служба оппозиционной платформы в среду.

Представитель всеукраинской общественной организации "Союз Чернобыль Украины" Владимир Березин в своем выступлении сказал, что за последние пять лет только депутаты-оппозиционеры помогали чернобыльцам.

"Эта власть - найнедемократичниша из всех, которые были в нашей стране, по отношению к чернобыльцам и других незащищенных категорий населения. Поэтому лучшего кандидата в президенты, чем Юрий Бойко, я лично не вижу. Я верю в то, что он сможет изменить отношение к нам - чернобыльцам, ветеранам и вообще отношение государства к людям", - сказал во время выступления на форуме В.Березин.

По результатам форума был подписан Меморандум о взаимодействии и поддержке в установлении мира, социальной справедливости и обеспечении социально-экономического развития государства.

Теги: #оппозиционная_платформа #бойко #общественные_организации #выборы
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