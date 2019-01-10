"Народный рух Украины" выдвинул своего кандидата в президенты
Политическая партия "Народный рух Украины" выдвинула единого кандидата от политсилы на президентские выборы народного депутата (внефракционного) Виктора Кривенко.
"Только что завершился съезд Народного руха Украины. Меня избрали председателем на следующие 2 года и утвердили кандидатом в президенты Украины...Теперь должны собрать средства на официальный взнос. Сумма большая - 2,5 млн грн", - написал политик в Фейсбук в среду и призвал людей перечислять ему деньги.
"За сегодня уже собрали 2% от необходимой суммы и я горжусь этим результатом", - добавил В.Кривенко.