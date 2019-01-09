Вилкул рассказал, как нужно привлечь деньги в Украину, чтобы рассчитаться с долгами и не брать новых кредитов

Альтернативный способ привлечь деньги в Украину, чтобы не брать новых кредитов для погашения старых – остановить коррупцию в таможне и контрабанде, считает зампредседателя "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

"Остановить контрабанду. По оценкам немецких экспертов, ежегодно Украина теряет на коррупции в таможне и контрабанде по 5 млрд долларов в год. Это гораздо больше, чем дает МВФ. Второе – сократить армию чиновников путем перевода всего, что можно в электронное управление. Третье (по списку, но не по значению) – возрождение национальной экономики. Любая нормальная страна работает с налогов, которые платит работающая экономика», - заявил А.Вилкул в эфире телеканала "Украина" в среду.

При этом он добавил, что нужно как можно быстрее закончить войну и "призвать к ответу тех, кто устроил шабаш в стране последние пять лет".