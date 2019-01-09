Съезд Радикальной партии состоится 21 января

Радикальная партия Олега Ляшко проведет съезд 21 января 2019 года, сообщил ее лидер, глава одноименной фракции Олег Ляшко.

"Программа (О.Ляшко как кандидата в президенты – ИФ) будет утверждена на съезде 21 января 2019", - сказал он в интервью изданию "Цензор.НЕТ", опубликованном в среду.

"Мы проводим сейчас большую кампанию. Это будет программа, составленная из пожеланий людей… Все наши партийцы собирают от людей предложения. Это должна быть программа, которая отражает настроения людей", - рассказал О.Ляшко.

В интервью политик выразил уверенность, что кандидат в президенты от Радикальной партии выйдет во второй тур.

Как ожидается, на съезде Радикальная партия выдвинет О.Ляшко кандидатом в президенты на выборах, которые состоятся 31 марта 2019 года.