Выборы2019

Выборы

19:50 09.01.2019

Съезд Радикальной партии состоится 21 января

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Съезд Радикальной партии состоится 21 января

Радикальная партия Олега Ляшко проведет съезд 21 января 2019 года, сообщил ее лидер, глава одноименной фракции Олег Ляшко.

"Программа (О.Ляшко как кандидата в президенты – ИФ) будет утверждена на съезде 21 января 2019", - сказал он в интервью изданию "Цензор.НЕТ", опубликованном в среду.

"Мы проводим сейчас большую кампанию. Это будет программа, составленная из пожеланий людей… Все наши партийцы собирают от людей предложения. Это должна быть программа, которая отражает настроения людей", - рассказал О.Ляшко.

В интервью политик выразил уверенность, что кандидат в президенты от Радикальной партии выйдет во второй тур.

Как ожидается, на съезде Радикальная партия выдвинет О.Ляшко кандидатом в президенты на выборах, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Теги: #ляшко #съезд #партия
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