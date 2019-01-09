Порошенко обнародовал свои фотовоспоминания о 2018-м

Прошлый год продемонстрировал уверенное движение в Европу, считает Президент Украины Петр Порошенко.

"2018-й был для нас очень важным. Он продемонстрировал уверенное движение в Европу, и это подтвердили как наши международные партнеры, так и изменения, которые произошли внутри нашей страны. Независимая церковь, боеспособная армия и свободные украинцы - вот приоритеты, которые мы ставили в прошлом году и которые, несомненно, остаются для утверждения и в новом", - написал П.Порошенко на своей странице в Фейсбук в среду.

При этом глава государства обнародовал подборку своих фотовоспоминаний о прошлом годе.