Выборы2019

Выборы

17:04 09.01.2019

Бойко: Предвыборная кампания будет чрезвычайно грязной

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Бойко: Предвыборная кампания будет чрезвычайно грязной

В Украине предвыборная кампания будет чрезвычайно грязной и будет много попыток фальсификации, считает сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко.

"В Украине предвыборная кампания будет чрезвычайно грязной. И мы уже видим это. Будет много попыток фальсификации. Я считаю, что главное - чтобы выборы в Украине были честными. Ведь, если будет хотя бы намек на фальсификацию, с учетом нынешнего состояния общества, ситуация может быть просто непредсказуема. Поэтому главное, чтобы выборы были честными. чтобы люди понимали, что они выбрали того президента, которого принимают", - сказал политик в эфире "112 Украина" в среду.

Теги: #бойко #украина #выборы
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