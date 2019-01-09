Олег Ляшко: Тимошенко предлагает канцлера, я предлагаю жесткую президентскую вертикаль - "Цензор.НЕТ"

Эксклюзивное интервью лидера Радикальной партии Олега Ляшка "Цензор.НЕТ".

(Подается на языке оригинала)

Про ненависть Порошенка, "собачі" бої з Тимошенко і принизливого Зеленського. Про звинувачення у грі на користь Ріната Ахметова і "радикальні" депутатські зарплати у конвертах. А також про командні проблеми у Ісуса Христа і жорстку вертикаль від президента Ляшка.

Інтерв‘ю, яке варто прочитати навіть останнім скотинякам. Коли розмовляєш з Олегом Ляшком, відчуваєш себе гравцем у пінг-понг. Тільки замість тенісної кульки доводиться мати справу зі словами, сенсами, обіцянками і фактами, справжніми або фейковими. І тут дається взнаки незашореність думки і швидка реакція, готовність до імпровізації з боку суперника. Важливі всі 3 фактори, адже Олег Валерійович - гравець талановитий, досвідчений і, до того ж, майже позбавлений таких рудиментів, як політичний сором і надмірна делікатність.

У певному сенсі він може дозволити собі все, що завгодно, крім зовсім вже брутальних речей, які можуть відштовхнути архетипового українського виборця. Але цього ніколи не відбудеться: Ляшко свій лексикон знає, як "Отче наш". Мама, бабуся, прості українці, добробут у кожній хаті, олігархи-скотиняки і воїни-герої, металурги-трудівники, українські інтереси, селянська хата, майбутнє наших дітей, вареники з вишнями, вила і москаляки на вилах. А вже далі, відштовхуючись від цього вокабуляру, можна розтлумачувати людям, чому ти проголосував за той чи інший закон. Або не проголосував.

Ми зустрічаємося з Олегом Валерійовичем у його кабінеті на Садовій 3-а. Ляшко у доброму гуморі і гарній полемічній формі; за словом у кишеню не лізе. Оскільки інтерв‘ю виходить у рамках циклу "Кандидати в президенти України", одразу питаю лідера радикалів:

Нещодавно спілкувався з одним українським політиком, який до цього мав розмову з вами. Каже: "Уявляєш, Ляшко реально вірить, що його можуть обрати Президентом! От жодного сумніву в ньому не побачив. Він переконаний, що йому на роду написано стати Президентом". Ви що, справді в це вірите?

- Безумовно. Більше того – не один я. Багато людей вірять в це.

Зараз чи у перспективі?

- Ми зробимо все, щоб перемогти на виборах 31 березня 2019 року. Ми зробили все, щоб ці вибори були, щоб під приводом воєнного стану вони не були скасовані Президентом Порошенком. І я, і моя команда, наші однодумці по всій країні – ми працюємо на перемогу. І розмови про те, що ми типа тренуємось і робимо себе плацдарм перед парламентськими виборами, - то все розмови наших опонентів, які намагаються посіяти невіру в людях.

Але ж і справді багато хто йде на президентські вибори суто з прицілом на парламентську кампанію.

- Мене не цікавлять "багато хто". Ви питаєте мене про мої дії, про мої думки – я вам про це кажу. Тому ми зробимо все, щоб перемогти. І я, і моя команда – ми зробимо все, щоб перемогти на президентських виборах. А щодо соціології, яку пишуть – от я для інтересу взяв і вам раджу: візьміть соціологію 2014 року перед президентськими виборами минулими, у травні. За десять днів до виборів – КМІС та інші контори оприлюднили соціологію, де мені давали 7-е місце і 3,5% рейтингу. А через 10 днів відбулись вибори, де я зайняв 3-є місце і отримав 8,5%. Тому я і зараз стверджую, що вся соціологія, яку дають, не відповідає дійсності.

А яка відповідає?

- Реальна соціологія буде 31 березня 2019 року. Я абсолютно впевнений у тому, що ми будемо у другому турі і переможемо.

Але ж диму без вогню не буває.

- Ви про що?

Про соціологічні опитування, згідно з якими вас серед лідерів перегонів немає. То як: чи є у вас у рукаві козирі, які ви продемонструєте у той час, що залишився до першого туру виборів?

- Усі мої козирі люди бачать, у рукаві у мене немає нічого. Мої козирі – це відвертість, щирість, народність у відстоюванні інтересів людей і радикальна зміна тієї політики, яка сьогодні відбувається в країні.

Коли ви прийняли рішення йти у Президенти? Одразу після попередніх виборів?

- З дитинства. Мені було років 5, я скакав у рідної бабушки на кроваті, у баби Насті, в Комунарську. Зараз Алчевськ. З дитдома мене на канікули привозили. І я казав: "Буду Генеральним секретарем ЦК КПСС".

Ну, так, посади президента тоді ще не було…

- І от, поки виріс, КПСС уже не було, Генеральним секретарем не став, буду Президентом України.

Радились із кимось до того, як прийняти рішення?

- Безумовно. Із своїм серцем.

З серцем – то зрозуміло. А з сім’єю?

- Моя сім’я поділяє мою позицію, мої погляди і мою боротьбу.

І про що вам сказала жінка?

- Побажала перемоги.

У передвиборчі поїздки будете з нею їздити?

- Безумовно, ми їздимо, і у дитячий будинок нещодавно їздили. Учора з моєю донькою Владиславою їздили у Варву, де моя мама жила. І в два дитячих садки. Я одягнувся Дідом Морозом, вона Снігуронькою, ми привітали діточок. Я просто знаю, що дитячі спогади найяскравіші; я пам’ятаю, як я хотів, щоб на канікули мене із інтернату додому забрали, щоб прийшов Дід Мороз, щоб прислали подаруночок. І тому я точно знаю, що діти повинні мати хороші спогади. Щоб коли виростуть, їм було приємно згадувати про своє дитинство.

"МОЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКА КОМАНДА? Я НЕ ВВАЖАЮ ЗА ПОТРІБНЕ СЬОГОДНІ ГОВОРИТИ ПРО ПРІЗВИЩА"

Олеже, я – парламентський оглядач вже багато років і мав можливість бачити, як змінюються люди.

- (Іронічно) Я вас бачив.

Чудово. Так от, з того часу, як ви очолили фракцію, ви змінилися. Посоліднішали, на обличчі при спілкуванні – відчуття значущості. З вам весь час ходять кулуарами ваші соратники. Вам подобається статус керівника парламентської фракції, з яким радяться і який має вагу в політичному процесі?

- Дивіться. Не місце красить людину, а людина місце. Я думаю, що у мене попереду ще багато різних посад буде, як Господь дасть і українці. Насправді, я самодостатній без будь-якої посади. В минулому у парламенті я не займав жодної посади, але тішу себе думкою, що теж впливав на процеси. Безумовно, сьогодні більшість рішень у парламенті не може бути прийнято без нашої фракції. Дякую, що ви звернули увагу і кажете, що я змінився. Тому що, як кажуть, інколи мудрість приходить з віком, але інколи вік приходить, а мудрість затримується. Я сподіваюсь, що це не про мене. І завдяки своїй роботі, своїй команді і спілкуванню з людьми я справді отримую багато нових знань, мудрості. І, крім того, я відчуваю свою відповідальність. Мільйони людей за мене голосують, і це не жарт. Я взагалі вважаю, що політика не може бути жартом. Хочеш пожартувати – можна с друзями пожартувати, але не можна жартувати з 45-мільонною нацією.

Це камінь у город Зеленського?

- Ні, ні. Я говорю лише то, що думаю. Ти не можеш жартувати з 45-мільонною нацією, ти не можеш жартувати з країною. Я говорю про себе і про кого завгодно, хто претендує на те, щоб керувати країною. Ти не можеш жартувати з країною, яка потерпає від російської агресії і де щодня гинуть військові. До речі, речі, хотів би подякувати "Цензору" (одному з небагатьох сайтів, які у мене на закладці) от за що: ви щодня підтримуєте військових і пишете про військову тематику, що дуже важливо. Тому що, на жаль, майже за 5 років відчуття війни притуплюється, і комусь здається, що це неактуально. Насправді це дуже актуальне питання, і ті втрати, які ми маємо, процеси, які відбуваються на фронті, - я щодня це відстежую. В тому числі як лідер фракції я отримую багато документів із відповідним грифом, які теж мені дають знання інформації. Тому, усвідомлюючи свою відповідальність, я міняюся. Але ж про що молю Бога кожен день - щоб не зажратися, не відірватись від землі і не зазнатись. Тому що я теж багатьох бачив: приходять ангели з крилами - а потім чортами з рогами стають через півроку. Як підміняють людей. Втрачають відчуття землі, втрачають відчуття реальності - і як наслідок, потім програють.

Ви майже у кожному своєму виступі повторюєте: "команда, моя команда". Давайте поговоримо про вашу команду. Нагадаю, що Президент України відповідає за силовий блок, зовнішню політику і ще ряд напрямків. Отже: хто за президента Ляшка стане міністром закордонних справ?

- У нас є цілий ряд достойних кандидатур, і тому…

Назвіть, будь ласка, ці прізвища.

- Я не вважаю за потрібне сьогодні говорити про прізвища. По-перше, мені приємно, що ви побачили, що у Ляшка є команда. Одним із моїх недоліків років 4-5 тому була її відсутність. Всі казали: "Олег класний парень, але де ж його команда?" Так от, мені вдалося за ці роки створити команду. Я хотів би, щоб вона була ще потужніша, і я для цього все роблю. Тому що на відміну від інших, які до себе притягують всіх, щоб на їхньому фоні видаватися сильними, я навпаки вважаю, що сила лідера в тому, щоб яскравих, сильних, потужних, інтелектуальних людей притягувати до команди. Після президентських виборів я запропоную суспільству ті кандидатури, які, я вважаю, краще будуть втілювати мою політику в оборонній сфері, в міжнародній політиці, в економічній політиці.

Взагалі-то за економічну політику Президент згідно з Конституцією не відповідає.

- Чому я говорю про економіку на відміну від нинішнього Президента, який, коли йдеться про тарифи, про ціни, про комуналку, каже: "Це не моє, я за це не відповідаю"? Я вважаю, що Україні треба змінити Конституцію, ліквідувати посаду прем’єр-міністра і Президента. Загальнообраний лідер має очолити уряд, для того, щоб у людей було з кого спитати. Зараз багато чиновників - а немає з кого спитати. І всі один на одного кивають, а нормальна людина залишається без захисту. Згадайте історію з відсутністю опалення в Кривому Розі і Павлограді. Коли ми прем’єра питали під час засідання уряду: "Чому у Кривому Розі немає тепла?" Кивають на "Теплокомуненерго", "Теплокомуненерго" киває на "Фонд майна", а "Фонд майна" киває ще на когось. І тільки мільйон жителів Кривого Рогу сидять без тепла. Їм байдуже – "Теплокомуненерго", "Нафтогаз", уряд чи Президент. Їм треба тепло, щоб їхні діти там не мерзли, щоб у Павлоградській лікарні теж не під трьома одіялами хворі спали, і тому у країні в цьому плані треба наводити порядок . Якщо буде цікаво, я далі розкажу, як ми це пропонуємо.

Давайте все ж ближче до команди. От ви кажете: "Після виборів я запропоную суспільству кандидатури". Але хіба може відповідальний політик, що претендує на статус батька нації, говорити "після"? Він не має пропонувати суспільству кота у мішку. Але ж поки що ваша президентська команда – це той самий кіт у мішку.

- Ні, ви спішите із висновками.

Чому?

- Тому що зараз ви бачите нашу команду в парламенті. І частина тих людей піде працювати у владу.

Ну, так поясніть тоді, хто за президента Ляшка очолить СБУ? Це ж надзвичайно відповідальна позиція.

- Ще раз. Кожна посада, за яку українці платять гроші, - важлива. Починаючи з сільського голови і закінчуючи Президентом. Я ще раз скажу, що у мене є вибір. Це, знаєте, як лава запасних. На ній достатньо людей, і називати зараз конкретні прізвища я не буду, я над цим ще думаю. Хто найбільше заслуговує. Крім того, я бачу багато людей (наприклад, нинішні керівники в армійському середовищі), які можуть бути міністрами оборони, генералами…

Чому ви їх не можете назвати? Хоча б окреслити коло кандидатур? Щоб читач зрозумів, за яким вектором ви обиратимете людей до майбутньої команди.

- Ми назвемо все в свій час. Люди достойні, кожен буде за все відповідать. Міністерство оборони, Генеральний штаб будуть очолювати професійні військові, які уже сьогодні зарекомендували себе на керівних посадах, обороняючи країну. А чому я, наприклад, не називаю майбутніх своїх кандидатів на міністра оборони, яких Президент подаватиме? Дуже просто. Один з кандидатів очолює зараз бригаду. Якщо я назву, що це мій кандидат на міністра оборони, боюсь, що завтра він цю бригаду очолювати не буде. Тому всьому свій час.

Назвіть тих, хто зараз не займає відповідальних позицій.

- Коли мною будуть прийняті рішення, тоді ми назвемо прізвища.

Розумієте, Олеже, ви не перший кандидат в Президенти, який мені таке говорить. І у всіх приблизно однакова відмазка: мовляв, якщо ми назвемо цих людей, злочинний режим до них може застосувати репресії. Але вже після інтерв’ю, не під диктофон, вони зізнаються: "Ну, нам треба буде багато з ким домовлятися, і ці посади – важливий елемент торгів".

Тому я і вас хочу запитати: ви теж не хочете називати майбутню команду, бо збираєтеся займатися "договорняками"?

- Євгене, мені здається, ви не чуєте, що я вам відповідаю, бо, можливо, вам не подобаються мої відповіді, - але це моє право. Ваше право - ставити будь-які питання; моє право - відповідати. Якщо ви не почули, я вам ще раз повторю: "У мене потужна команда, яку бачить вся країна. Частина цих людей, які сьогодні працюють у фракції, будуть мною делеговані на керівні посади в уряді у владі. Частину людей ми залучаємо нових до команди, тому що моя прерогатива, щоб була сильна команда. Це можуть бути не лише люди, які сьогодні біля мене, а й люди з інших політичних сил. Тому що для мене ключове – це сильна країна. Якщо я бачу в інших політичних силах людей, які сильні, я з радістю запропоную їм, щоб вони реалізовували свій потенціал на посадах в органах влади. Тому що всі ми, незалежно від політики, я сподіваюся, дбаємо про одне – щоб сильна країна була, сильна економіка, підвищення добробуту людей, відновлення обороноздатності. Я можу вам назвати сьогодні одне прізвище – а завтра знайдеться достойніша людина, яку я зможу запропонувати; післязавтра може інша людина знайтись. Тому говорити про це сьогодні, за 3 місяці до президентських виборів, коли у нас є вибір по кілька кандидатур на ту чи іншу посаду, - я не вважаю за коректне. Коли мною будуть прийняті рішення по конкретній людині, тоді я повідомлю про це громадськість.

Працюючи оглядачем у парламенті, я бачу, що, де б ви не виступали, за вами стоять депутати вашої фракції – і до цієї "могутньої кучки" ви увесь час апелюєте: "Це моя команда". Даруйте, але часто це нагадує піонерський загін з вожатим на чолі. Ніби це просто статисти, які бігають за вами по всьому парламенту. Вважаєте, що це схоже на реальну команду?

- (Обурено) Я взагалі сподівався, що ми з вами будемо обговорювати важливі питання. Оскільки президентські вибори – це вибір шляху життя; кожна людина з кандидатів у Президенти вибирає того, хто забезпечує їх роботою, зарплатою, майбутнє для їхніх дітей. Якщо ж ми з вами тратимо час для того, щоб питати про піонерські отряди, мені видається, що це даремна трата часу. Наші читачі від нас з вами чекають інших питань і інших відповідей. Але раз ви задали, я вам скажу. Це достойні люди, це залізна команда, і це люди, кожен з яких - самодостатній, кожен достойний, робе команду сильнішою. Але, безумовно, я хочу, щоб ми були ще сильнішими і мали ще потужнішу команду, і ми для цього все робимо. Якщо ж вам люди старшого віку нагадують піонерів – супер, значить, вони чудово виглядають.

Олеже, за 4 роки вашу фракцію залишили (або були виключені з неї) 4 депутати; з огляд на розмір фракції РПЛ – серйозний відсоток. Нагадаю імена цих людей: Сергій Мельничук, Андрій Артеменко, Ігор Попов, Оксана Корчинська. Різні люди, різні обставини – але судячи з усього, з підбором команди у вас є проблеми, чи не так?

- Якщо судити таким чином, то й і у Ісуса Христа були проблеми з підбором команди; давайте згадаємо Іуду Іскаріота. Я жива людина, я теж маю право на помилки, і я роблю ці помилки. Я не народився лідером фракції; я народився простим хлопцем, який всього в житті добивався сам. Тому коли з тих чи інших причин частина людей, які були членами команди, відійшли, зрадили, продалися владі, - Господь їм суддя. Робимо висновки для того, щоб на майбутнє робити менше аналогічних помилок.

Робота у Верховній Раді сповнена спокус. Пам’ятаю засідання регламентного комітету, присвячене запиту Генпрокурора стосовно Сергія Клюєва. Тоді, стоячи біля дверей, ви своєму представникові Купрієнку з сарказмом промовляли: "Шо, Купрієнку, людина слабка? Шо – не можеш утриматися? Ну, голосуй, потім поговоримо з тобою". Купрієнко червонів, але в результаті проголосував не "під Клюєва". Але навіть ця ситуація дає непогане уявлення про те, які гроші можуть пропонувати депутатам за "правильне" голосування щодо того чи іншого питання. Вам часто доводиться пильнувати за своїми депутатами, щоб ті не піддалися на спокуси?

- Ми у постійній комунікації з нашими колегами-депутатами, і, безумовно, там різні виникають ситуації, які ми врегульовуємо. Але я можу сказати, що більшість людей – це достойні люди, які не піддаються на спокуси.

Оксана Корчинська в інтерв’ю "Цензору" розповіла, що у дні її активної роботи у фракції Радикальної партії Ляшка депутатам доплачували у конвертах по півтори-дві тисячі доларів. Це правда?

- Ні.

А чому ви соромитеся зізнатися? Мені відомо, що у багатьох фракціях Ради різних скликань так робили…

- Дивіться. Ви мене спитали – чи правда? Я вам відповів, а ви мені розказуєте, чому я соромлюся. Тоді я вам ще раз повторюю – це неправда. І тому мені немає чого стіснятися, в чому признаватися. Я підтримував "Охматдит". Корчинській, безумовно, ми допомагали - і не один раз, і багато років. Бог їй суддя.

"Я НЕЩОДАВНО СПІЛКУВАВСЯ ІЗ ЮЛІЄЮ. КАЖУ: "ТИ ЗНАЄШ, ХОЧУ ЗАВЕСТИ СОБІ ЧИХУАХУА. ХОРОША СОБАЧКА, ПРАВДА, НЕВЕЛИКА…"

Як, на вашу думку, ставиться до вас Петро Порошенко – можете сформулювати?

- Я думаю, що він мене ненавидить. І боїться.

Чому?

- Тому що я незалежний. Тому що ми маємо свою позицію. Тому що йому дуже важко знайти якусь спільну мову. І тому, що я маю сили і можливості говорити йому те, що думаю.

Наведіть, будь ласка, приклад ситуації (можливо, і непублічної), де б ви у очі сказали йому щось таке, що йому не сподобалося.

- Ми публічно про це говоримо.

Але ж бувають такі розмови з головою держави, які залишаються за лаштунками публічної політики. Зустрічі, де обговорюються серйозні державні проблеми.

- Якщо вони залишаються за лаштунками - значить, так треба. А про решту ми повідомляємо. Останній такий наш виступ – це щодо запровадження Порошенком воєнного стану. Коли він фактично під приводом воєнного стану хотів зірвати проведення виборів. Згадайте нашу позицію по змінах до Конституції – фактично легалізації терористів російських на Донбасі. Коли ми були проти цього, і ми вийшли із коаліції, - 1 вересня 2015 року, коли Порошенко переламав парламент і протягнув це рішення. Згадайте, що ми були опонентами Конституційних змін Президентом Порошенком по так званій судовій реформі. Бо з самого початку було очевидно, що мета Порошенка - не повернення справедливості в судову систему, а підпорядкування її собі. Забрати вплив Парламенту на суди, щоб самому контролювати. Я можу багато навести історій, зокрема, і коли Президент Порошенко намагався переконати мене, щоб я із його колишнім партнером Оніщенком працював по надрах, де ми заблокували призначення смотрящего від Оніщенка головою Держгеонадр.

Або ще одна історія, коли я переконував Президента Порошенка не підписувати Закон про державну службу, який надавав право конкурсу голів адміністрації. Тому що ці конституційні повноваження Президента, його вертикаль для реалізації ним його програми.

Що він вам відповів?

- Відповів, що від нього цього вимагають європейські партнери. Я йому сказав: "Петро Олексійовичу, європейські партнери, американські партнери, ще якісь китайські партнери - можуть багато чого вимагати. Так, до кожного партнера треба ставитися з повагою, але як Президент ви повинні робити те, що треба для України і українців. А не для партнерів - за рахунок українців".

І через кілька місяців він сам ініціював зміни. І ці вибори голів адміністрацій скасували. Уявіть: в моєму Новгород-Сіверському районі на Чернігівщині кілька місяців нема голови адміністрації; прифронтовий район, захищати треба Україну - а вони конкурси проводять! Хто хоче на конкурси – маєте таку можливість: вибори. Йдіть на "конкурси", обирайтеся, йдіть у ради. А адміністрація – це вертикаль Президента, яка повинна чітко проводити його політику.

Тобто багато є історій, де Президент Порошенко знає нашу позицію. І знає те, що тиск з його боку не проходить. Тому я ще раз скажу про його ставлення до мене: незважаючи на його щирі усмішки, він мене ненавидить і боїться. Моє ставлення до нього? Я йому співчуваю.

Зрозуміло, що ви вірите у свою перемогу, а отже – і у свій вихід до другого туру. Але припустимо, що до другого туру вийшли Порошенко і Тимошенко. На чиєму боці будуть ваші симпатії?

- Мої симпатії? Безумовно, на стороні тих людей, які за мене голосували.

Ще раз. Якщо до другого тура виходять…

- Ви хочете мене спитати, чи будемо ми підтримувати когось із тих, хто буде у другому турі, коли мене там не буде? Жодного з кандидатів не збираємось підтримувати. Ми самостійна політична сила; ми знаємо, що треба для країни, як навести лад у країні, ми знаємо, що ніхто з них не здатен цього зробити. Всі вони були при владі; я не був при владі жодного разу. В цьому моя перевага. Але я знаю, що треба робити. Вони були при владі, вони мали можливість зробити - і не зробили. Як я можу їх підтримувати? Це виключено.

Від Порошенка перейдемо до Тимошенко. Рік тому в кулуарах Верховної Ради я був свідком того, як ви перед телекамерами проголошували палкий монолог про Юлію Володимирівну. Було там і "про кремлівську зозулю", і про "брехуху", про "бабусю української корупції". Багато всього було.

Тоді здавалось, що у Верховній Раді ви - чи не найзапекліші вороги. Але ж ось добіг кінця 2018 рік – і що ми бачимо? Багато в чому ваші фракції голосують в унісон. Взагалі, ваші відносини відновилися до теплих. Це так чи ні?

- Я б не перебільшував, що до теплих, але в політиці немає вічних друзів і ворогів. В політиці, як казав британський прем’єр Дізраелі, є постійні і вічні інтереси. От мій інтерес у тому, щоб ми реалізували нашу програму, яку підтримують мільйони людей. І заради цього ми знаходимо комроміси, знаходимо спільну мову з ким завгодно - в тому числі і з тими, кого ми критикуємо. Я Юлії казав кілька теплих слів, вона мені так само, називала мене "чихуахуа". Хоча взагалі у мене ротвейлер, бульдог і дворняги.

(Сміється) Я нещодавно спілкувався із Юлією, кажу: "Ти знаєш, хочу завести собі чихуахуа. Хороша собачка, правда, невелика…".

А відносно тих слів…у політиці часто емоції працюють. Можливо, варто би і стримуватися.

Як раз емоції ви дозуєте вміло. Там, де важливо продемонструвати якусь експансію – показуєте. В решті випадків – стримуєтесь, ви ж досвідчений політик. Тому у вашому випадку "емоції" - це, як на мене, розрахунок.

- Ні-ні, я теж жива людина і можу емоційно, як будь-хто, реагувати. І потім можеш навіть шкодувати про те, що сказав, що не стримався. Буває і таке. Ми ж не роботи. Поки що. Бо прогнозують років через 100 уже роботи всіх замінять. І я уже над цим думаю, що буде через 100 років. Де наші люди працюватимуть, як бути успішними. Тому що сьогодні один трактор загнали - і півобласті обробили. Де селянам знайти роботу, коли той один трактор працює? Чи коли живих людей заміняють роботи? Яка альтернатива для людства? Чим будуть люди займатися, на чому заробляти, де бачитимуть своє майбутнє? От про що треба думати. На превеликий жаль, ми дуже сильно відстаємо і в технологічному прогресі, і економіці. І те, що пропонує влада нинішня, - не дає перспективи на майбутнє. Живуть одним днем, латають дірки, не бачать за горизонт. Я разом із своїми яйцеголовими членами команди - ми дуже часто ведемо про це дискусії.

Яйцеголовими? А хто ще окрім Віктора Галасюка у вашій фракції – "яйцеголовий"? Бо, як на мене, тільки Галасюк відповідає уявленням українців про "яйцеголових" - інтелігентний спец по економіці в окулярах. Але хто ще?

- Усі, кого ви бачите в парламенті в моїй фракції, вони всі, в тій чи іншій мірі, яйцеголові. І тому ми дуже часто збираємся, обговорюємо якраз такі глобальні питання. Про які, на жаль, більшість тих, хто сьогодні при владі, навіть не думають. Про перспективу української нації не те, що через 50-100 років – через 5 років, - їм байдуже. Тому що вони не здатні цього бачити. Ми про це думаємо - саме тому пропонуємо той план дій, який дасть можливість бути успішними нашій країні і нашій нації.

Коли виборець зможе ознайомитися з вашою виборчою програмою?

- Програма буде затверджена на з’їзді 22 січня 2019 року. Ми проводимо зараз велику кампанію. Це буде програма, складена із побажань людей. На кожній своїй зустрічі, на всіх ефірах я звертаюсь до людей: давайте свої пропозиції. Всі наші партійці збирають від людей пропозиції. Це повинна бути програма, яка відображає настрої людей. Не просто, знаєте, написав у кабінеті програму, безнадійно далеку від народу, а реальність не знає. Я хочу, щоби ця програма була реально життєвою, народна програма, яку я просто озвучу. Це не я вигадуватиму цю програму. Цю програму напишуть люди. Українці. А я, як їхній голос, як їхній представник, озвучу цю програму і візьму на себе зобов’язання її реалізовувати разом з нашою командою.

"ЗЕЛЕНСЬКИЙ? ВІН НЕ МЕНЕ ПРИНИЖУЄ. ВІН, В ПЕРШУ ЧЕРГУ, СЕБЕ ПРИНИЖУЄ І УКРАЇНУ. Я ПАМ’ЯТАЮ ВИСТУП У ПРИБАЛТИЦІ, ДЕ ВІН УКРАЇНУ ПОРІВНЮВАВ ІЗ НІМЕЦЬКОЮ ПОВІЄЮ, ЯКА ДАЄ І СПЕРЕДУ І ЗЗАДУ"

Ви – людина з колоритною манерою публічних виступів. Часом навіть хочеться вас спародіювати. Але я не професіонал, і у мене навряд чи вийде.

- У Скічка виходить хорошо.

А ще краще – у Зеленського.

- Ні, я з вами не згодний

Чому?

- Тому що… ті, хто мене знають, в курсі, що у мене нормальне почуття гумору, іронії, самоіронії. Мені подобається, коли мене пародіюють. У мене, скорше, псується настрій, коли я не бачу на себе пародій…

Але, що мені не подобається (як очевидно, і кожній людині), - це коли принижують.

А він хіба принижує?

- Він не мене принижує. Він, в першу чергу, себе принижує і Україну. Я пам’ятаю виступ у Прибалтиці, де він Україну порівнював із німецькою повією, яка дає і спереду і ззаду. Отакі порівняння мене, як українця, принижують. Я розумію, що йому це байдуже. Мені – ні. Я нікому не дозволю, щоб мою країну порівнювали з німецькою чи з будь-якою іншою повією. Тому що ми наші проблеми вирішимо, да? Але принижувати свою країну - не може бути виправдання жодними проблемами. Так само, як і проривати кордон. От чому ми засуджували прорив кордону цим грузинським цирком. Куди на підніжку скочили і Тимошенко, і Гриценко, і Наливайченко. Потім зрозуміли, що головою всі вдовбалися – так швиденько спригнули, да? Тому що прорив кордону – чи на Заході, чи на Сході – це наруга і зневага до українських символів. Тому що український кордон – це той же символ, як і український прапор, по якому топчуться терористи, по нашому прапору. Як українська мова, за яку людей убивали - як Володимира Рибака у Горлівці. Як українська пісня. І тому коли мені розказують, що під приводом політики можна проривати західний кордон, я хочу запитати: а чим ті, хто проривав західний кордон, відрізняються від сепарів, які проривали східні кордони і захоплювали частини прикордонні? Тому не може бути жодного виправдання для прориву кордону.

Ну, тоді учасники прориву пояснювали так: це – вимушене беззаконня у відповідь на беззаконня від владного режиму.

- Ні. Це не приймається. Прорив українського кордону не приймається. 79 прикордонників віддали життя, понад 500 дістали поранення, захищаючи український кордон. Хоча б з поваги до пам’яті 70 прикордонників - ніхто не має права його проривати.

Повертаючись до фігури Зеленського, який нещодавно оголосив про свої президентські амбіції. Часом видається, що ви з ним схожі – темпераментом, статурою, манерою поведінки. У вас немає побоювань, що на політичному просторі вас скоро плутатимуть?

- Ні. Ляшко – це Ляшко. Зеленський – це Зеленський. Я ніколи не ходив на ці його "квартали". Ну, людям подобається – і слава богу. От я зроблю, щоб у людей була така зарплата, щоб вони кожний тиждень ходили і сміялись на його "Кварталі". Щоб у них була можливість купляти квитки і ходити. Там дуже дорогі квитки.

І я вже сказав: президентство - це не жарти. Більш того, грати президента і бути президентом – це дві великі різниці. Коли у тебе в усі стоїть суфлер і ти читаєш текст, який тобі написала група райтерів – це одне. Коли ти президент і повинен приймати рішення, від яких залежить доля військових, доля громадян, доля країни – це зовсім інше.

"Я ІНІЦІЮЮ ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА. І ЖОДНОГО ОРГАНУ В УКРАЇНІ НЕ БУДЕ, ЯКИЙ БУДЕ ПОЗА ПАРЛАМЕНТСЬКИМ КОНТРОЛЕМ"

Я йшов на це інтерв’ю – і проходив повз безліч кандидатських бігбордів і лайтбоксів, які обіцяють людям мир. Проблема миру фігурує у риториці всіх кандидатів.

- Немає проблеми миру, є проблема російської окупації і війни. Проблеми миру немає.

І як ви збираєтеся вирішувати проблему російської окупації і війни?

- У першу чергу, треба бути сильним. Уже Порошенко, пам’ятаєте, обіцяв за 3 дні зупинить війну. Потім вибачався. Всі, хто обіцяє мир за будь-яку ціну через 3 дні – цей мир можливий на одних умовах. На умовах капітуляції. Крапка. Так його можна не за 3 дня, його можна за одну хвилину зробить. Підняти руки, здати фронт, здати національні інтереси України. Але ж той, хто так зробить, отримає не мир, а ілюзії. Коли Чемберлен повернувся з Мюнхенської конференції, де відбулася змова і фактично початок другої світової війни, він в аеропорту (відома історія) махав цим підписаним документом і розказував: я привіз вам мир. На що тоді ще лідер опозиції Черчіль сказав: ви привезли не мир, а приниження, а в підсумку матимемо війну і приниження.

Мир, який нам пропонують ціною поразки, ціною капітуляції - не дасть миру. А дасть і війну і приниження. Нам треба мир ціною невтрати України. Це можливо виключно за однієї умови – коли країна буде сильна. Сила країни – у відновленні економіки, підвищенні добробуту людей і у повазі до людей праці, поверненні людей із заробітків, щоб були гроші на армію, на оборону, на дипломатію. Чому успішна американська дипломатія? За її спиною стоїть сильна армія. От нам треба мати те саме. Українська армія – як запорука миру. А для того, щоб були гроші на армію, - відновлення економіки. Все. Іншого шляху відновити мир, повернути території - немає. Зрозуміло, що це дуже непростий шлях. Зрозуміло, що за один день ти нічого не вирішиш.

А виборець хоче миру зараз.

- Да. Так і я сказав. Виборець хоче зараз. Кожен хоче бути мільйонером. Ми колись у 90-ті всі були мільйонерами. Це коли були ваучери і кожний день росла інфляція…

Зрозуміло природне бажання людини отримати мир. Не ми починали цю війну. Починала її Росія. І російські війська сьогодні стоять на окупованому Донбасі і в Криму. Повернення цих територій за один день неможливо. Ніхто цього не зробить. Той, хто розказує, що це зробить, буде просто брехати. Повернення цих територій можливо виключно за рахунок нашої сили. Відновлення. Коли я говорю про силу, я маю на увазі не лише військову силу. Більше того, я не маю на увазі пряму військову атаку. Тому що в нинішніх умовах це неможливо, і ніхто на це не піде. Кропітка робота, відновлення економіки, побудова обороноздатності, боєздатної армії, спецслужб, які захищатимуть українців життя, щоб не підривали в центрі Києва автомобілі, не вчиняли теракти. Оце все в комплексі. Міжнародний фронт. І головне – це щоб люди жили достойно у країні. Тоді будуть мир і повернуті території.

До речі, про спецслужби. Як вам історія з Семочком? Я з подивом бачу, що не всі українські політики вищого ешелону висловилися про своє ставлення до цього скандалу.

- Я не можу давати ніяких оцінок цій історії. Для цього є відповідні служби. Постворювали антикорупційне бюро, інші структури – хай розслідують. Вони мільйонні зарплати получають. І ми надіємся, що колись результат вони дадуть, бо зарплати свої не відробили на тисячну долю.

Україна взагалі унікальна країна. За останні 3 роки постворювали стільки цих антикорупційних органів, від яких толку як з козла молока. Вони вже четвертий рік діють. Де результати? Кивають – то судів немає, то ще чогось немає. Чому Луценко 1,5 млрд дол. вернув у казну? Йому ніякі суди, відсутність, не помішала. А ті знаходять причини, щоб розказати, чому вони не мають результату. Тепер їм ще окремі антикорупційні суди надо. Насправді, я думаю, тут проблема в тому, що всі ці нові органи перетворилися на ті ж самі, які були старі. Як інструменти політичної боротьби. Тому після президентських виборів я їх всіх поміняю: генерального прокурора, директора НАБУ, керівника САП, керівника...

Хвилинку, за законом ви не матимете на це повноважень.

- А я ініціюю зміни до законодавства. І жодного органу в Україні не буде, який буде поза парламентським контролем. Нам ставлять за приклад Америку. Подивіться, як в Америці викликають керівників спецслужб. Не те що в парламент - на комітети парламенту. І витрушують як липку. А у нас постворювали органи, якими керують із закордонних посольств і вони поза парламентським контролем. Ні, за мого президентства НАЗК, САП, НАБУ, ДБР, Генпрокуратура, СБУ – всі вони будуть під парламентським контролем. Більше того, парламент отримає повноваження звільняти за умови висловлення недовіри, отримає повноваження звільняти керівників цих органів. Але для того, щоб парламент був дієздатний, я ініціюю зміни до Конституції – скорочення чисельності депутатів до 250 чоловік. Надам їм сильні контрольні повноваження, ініціюю закон про процедуру імпічменту, внесу до парламенту, ми ж його в 2015 році, в листопаді, зареєстрували. Один із перших законів, який ми зареєстрували, коли моя фракція прийшла до парламенту.

Якось слабо віриться у те, що діючий президент власноруч ініціює закон про імпічмент.

- Значить, Ляшко буде першим президентом, який це зробить. Наступне – підпишу закон про тимчасові слідчі комісії Верховної ради. Який раніше ветували всі президенти. А я зроблю протилежне. Я його підпишу і дам можливість парламенту проводити парламентські повноваження і мати контроль за діяльністю виконавчих гілок влади. Тому історію, про яку ви сказали, і всі інші історії – нехай розслідують ті, кому це належить робить.

"Я ВДЯЧНИЙ ТЕЛЕКАНАЛУ "УКРАЇНА" ЗА ТЕ, ЩО ВОНИ УВАЖНО СТЕЖАТЬ ЗА МОЄЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. ОЧЕВИДНО, МОЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДПОВІДАЄ ЇХНІМ ПРИНЦИПАМ: ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ, НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИКА, РОБОЧИХ МІСЦЬ НАШИХ ЛЮДЕЙ"

Олеже, приїхавши нещодавно до своєї мами на Сумщину, побачив, що вона дивиться новини на ТРК "Україна". А там – суцільний Ляшко. На сніданок, обід і вечерю, кілька років поспіль. Ляшко поїхав у металургійний цех, Ляшко виступив перед працівниками порту, Ляшко навідався до дітей у дитячий садочок…

Скажіть, чому вас так багато на ТРК "Україна"? Ми ж добре розуміємо, скільки коштує настільки часто бути у телеефірі у прайм-тайм. Особливо – на телеканалі, власником якого є Рінат Ахметов.

- (Посміхається) Сьогодні я сподіваюсь, що мене показує не тільки ТРК Україна. "Інтер" показує.

Можливо. Але не з такою божевільною частотою.

- В мене моніторинг є. Я вдячний телеканалу Україна за те, що вони уважно стежать за моєю діяльністю. Очевидно, моя діяльність відповідає їхнім принципам: захист національних інтересів України, національного виробника, робочих місць наших людей. І тому вони показують. Я буду вдячний любому каналу, який буде показувати мою діяльність. На превеликий жаль, є канали, де встановлена цензура, де мене не показують. І це дуже погано.

Які саме?

- Є деякі, не хочу їх ображати напередодні нового року. Хай вони самі зробіть висновки.

Процитую Оксану Корчинскьку, з її інтерв’ю "Цензору"…

- Мені здається, ми забагато про неї говоримо, ні?

Ні, це важлива тема. Так от, цитата: "В більшості ОТГ на виборах як члени РПЛ беруться люди Ахмєтова. Мені здається, Ляшко перестав був самостійним суб’єктом політики і став знаряддям олігархів. Засади в питаннях охорони здоров’я фракції реально визначає Тетяна Бахтєєва, активний депутат-регіонал з Опозиційного блоку. Профільні депутати РПЛ не мають права навіть сперечатися з нею. Якби преса хотіла показати, як група депутатів Ахмєтова керує голосуванням у фракції Ляшка, достатньо було б просто зняти з балкону ВР голосування ляшківців. Ляшко вважає своїх депутатів рабами без права голосу, тому вирішує все одноосібно. Поняття розгляду законопроектів на засіданнях фракції з можливістю самостійного голосування практично відсутнє".

Це правда?

- Я не бачу потреби коментувати цю дурню. Це неправда.

А слова Коломойського в інтерв’ю Гордону ви теж не будете коментувати? Він сказав, що ви – людина Ахметова.

- Не почув, що-що? Я не дивився інтерв’ю з Гордоном.

"У Ахметова есть симпатии. Ляшко у него давний проект, насколько мне понятно", - от слова Ігоря Валерійовича.

- Наскільки я знаю, Коломойський сказав, що він теж до мене симпатію має.

Він сказав: "Болею за Зеленского, Тимошенко и даже за Ляшко".

- Дякую, що якийсь вовк у лісі здох, що Коломойський має до мене симпатії. У мене до нього нема симпатії. В мене симпатії до українців, а не до олігархів. Тому я не бачу потреби коментувати інтерв’ю ані Коломойського, ані Корчинської.

А ключову фігуру у політраді РПЛ ви теж не хочете коментувати? Її причетність до Ріната Ахметова?

- Дивіться, ви говорите про Юрія Зінченка. Я з Юрієм Зінченком познайомився в Маріуполі, коли він був керівником металургійного комбінату Ілліча. Дуже достойна людина, яка багато років керувала багатотисячним колективом. Знаючи ситуацію по Маріуполю і доклавши багато зусиль до того, щоб Маріуполь був українським містом, сьогодні ми його підтримуємо. І я абсолютно точно знаю, що якби не позиція колективів металургійних комбінатів в Маріуполі, ми б сьогодні Маріуполь мали під російським прапором. Завдяки Юлію Зінченку, завдяки Енверу, який керує комбінатом "Азовсталь", завдяки цим колективам і тому, що металурги не пішли на барикади і не блокували українські війська, українські військові частини, коли вони захищали Маріуполь, - завдяки всім цим людям ми сьогодні Маріуполь маємо українським містом. Тому для мене велика честь, що Зінченко в моїй команді. Крім того, я сказав (очевидно, ви звернули на це увагу), що для того, аби Україна була сильна, нам треба відновлення економіки. Зінченко і такі, як Зінченко, - це реальні люди, з реального сектору економіки, які керували багатотисячними колективами; які знають, з чого береться добробут кожної української сім’ї. Тому під час формування уряду президента Ляшка Зінченко буде обіймати одну із посад в напрямку відновлення промислового потенціалу нашої країни. Я його запросив до себе в команду. Я його запросив. Я йому дякую, що він погодився. І сьогодні очолює виконком партії, де системно займається партійною побудовою. Я запрошую всіх інших потужних керівників підприємств, промисловців до нашої команди. Деякі з них, на жаль, не хочуть іти в політику. Я їх розумію, але чим більше сильних людей буде в моїй команді, тим сильніше буде моя команда і тим ефективніше і швидше ми зможемо реалізувати нашу програму відновлення добробуту і економіки України.

Олеже, давайте я вас прямо спитаю: Рінат Ахметов, на вашу думку, - це добро для України? Чи зло?

- А я вас спитаю: скажіть, 450 тисяч людей, які працюють на підприємствах Ахметова – це добро чи зло для України?

Це реальність. Як реальність і те, що саме Ахметов і його люди створили інформаційну парасольку, завдяки якій мешканці Донбасу щодня зомбувалися російськими і проросійськими ЗМІ.

- Хорошо. Я скажу вам по-іншому. Я не буду говорити про Ахметова, нехай кожний – і ви, і кожний українець, - вирішує, він добро чи зло для України. Я можу сказати тільки одне: я підтримуватиму кожного, хто дає українцям роботу і зарплату; хто платить податки, створює нові робочі місця, відновлює економіку. Крапка. Ахметов, Іванов, Пєтров, Сідоров, як ваше прізвище?

Кузьменко.

- Кузьменко, Ляшко. От якщо ви створите 10, тисячу, 10 тисяч робочих місць; якщо ви будете платити податки - я вас на руках буду носити. Я вас буду кликати як президент кожний тиждень і казати: Євген Кузьменко, що я маю зробити, щоб у тебе на підприємстві не 10 людей працювало, а 20? Що від мене, як від президента, залежить, щоб ти дав людям більшу зарплату, більше взяв на роботу, більше заплатив податків? Я не питатиму, як ваше прізвище. Але якщо ви, Євген Кузьменко, чи Рінат Ахметов, чи Олег Ляшко, будете порушувати закон, ви так само будете за це відповідати. Не буде для вас ніяких преференцій.

Крім того. Коли мені розказують, що я їжджу на підприємства металургійні, послухайте, а куди мені їздити?

Проблема не у самому факті ваших поїздок, а в тому, що вас без кінця показує канал власника цих підприємств. І багатьох людей цікавить: що треба зробити, аби Ляшко 2 чи 3 роки був у всіх новинах на ТРК "Україна"? Адже більше ні у кого, окрім партнерів Ахметова з "Опоблоку", немає такого карт-бланшу на ефіри ТРК "Україна". Чому так?

- Тому що в українській політиці немає іншої політичної сили, яка на перший план ставить відновлення економіки, повернення людей додому, збільшення зарплат, щоб кожна людина в Україні бачила майбутнє для себе і для своїх дітей. Я дякую всім тим, хто мене показує. Тому що 85% людей, на жаль, отримують інформацію з телевізора. І тому, якби мене не бачили і не чули, то не знали б нашу програму. Тому більше хай показують. Щоб до більше людей дійти, щоб вони бачили реальність. А реальність полягає у тому, що країні треба радикальні зміни. Ці радикальні зміни пропонує команда Ляшка. Абсолютно чіткий конкретний план дій, щоб кожна людина могла себе реалізувати в країні, заробити, не бомжувати, достойно жити.

До речі, особисто з Ахметовим ви спілкувались?

- Ні.

У цитаті від Оксани Корчинської згадується Тетяна Бахтеєва. Нагадаю: "Засади в питаннях охорони здоров’я фракції реально визначає Тетяна Бахтеєва, активний депутат-регіонал з Опозиційного блоку. Профільні депутати РПЛ не мають права навіть сперечатися з нею".

Питання: це правда? Річ у тому, що я неодноразово бачив вас у спілкуванні з пані Бахтеєвою ще навіть до створення Радикальної партії. Чому ви так часто спілкуєтеся? Вона ваш консультант? Допомагає вибудувати ваше бачення медичної сфери? Або щось інше? Адже Тетяна Бахтеєва дуже близька і до Ріната Ахметова, і до Бориса Колеснікова….

- Ви питаєте, хто для мене Тетяна Дмитрівна Бахтеєва? Я вам скажу, хто вона для багатьох людей, яких я знаю. Вона - ангел-охоронець. Зокрема для Сергія Уха із села Хорошевози Березнянського району Чернігівської області. Під час виборчої кампанії в 14-му році я приїхав туди; до мене зійшлося все село і кажуть: є 20-річний хлопець, який вчора на себе гасову лампу пролив і має 80% опіків тіла. Я з того забитого села подзвонив Тетяні Дмитрівні Бахтеєвій. Через годину був реанімобіль, вся допомога. Сьогодні цей хлопець, слава богу, живий і народив двоїх дітей. 80% опіків тіла! Якби не Бахтеєва, його б не було. І тих двох чудових діточок, яких вони із дружиною народили, теж би не було.

Я таких історій можу розказати десяток, коли я, будучи депутатом в опозиції, звертався до голови комітету з питань охорони здоров’я Тетяни Бахтеєвої - і жодного разу вона мені не відмовила. Хтось просив ліки від раку, хтось просить якийсь протез, ще щось. Я до неї завжди підходив, вона мені завжди допомагала. Я можу цій людині сказати тільки щирі слова вдячності за врятовані життя людей, яких я особисто знаю. І яких вона врятувала тільки завдяки тому, що я до неї звертався. Як я можу бути їй невдячний за це? І тому політика політикою, і її політична позиція – це її політична позиція. Але те, що ця людина врятувала десятки життів – я це можу підтвердити де завгодно. І можу сказати виключно слова великої подяки.

"ТИМОШЕНКО ПРОПОНУЄ КАНЦЛЕРА. ХТОСЬ ПРОПОНУЄ ЩЕ ЯКІСЬ СИСТЕМИ. Я ПРОПОНУЮ ЖОРСТКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКУ ВЕРТИКАЛЬ ВЛАДИ"

Зараз вся країна завішана агітаційними бігбордами, лайтбоксами кандидатів. Скажіть, у вас з цим виникають якісь проблеми? Питаю тому, що Андрій Садовий мені розповів: у деяких містах йому дали зрозуміти, що вішати агітацію від нього не стануть.

- Ні, поки що таких проблем немає. Був один випадок у Бердянську Запорізької області, коли там виникли проблеми з нашими агітаторами, з наметом, місцеві чиновники намагалися заборонити. Поодинокі такі по Україні випадки є, але сказати, системно – ні, слава богу, поки що немає. Що буде далі – побачимо. Думаю, що далі буде важче, тому що насувається виборча кампанія. Влада використовуватиме адмінресурс, зловживання, як це було на виборах в ОТГ, які щойно відбулися. Але поки що, слава богу, цих проблем системно немає.

Скільки для вас коштує ваша агітаційна кампанія – скажімо, за місяць? Гадаю, що ці цифри у вас як у лідера партії мають бути в голові.

- Ні, у мене в голові інші цифри. У мене цифри заробітної плати людей, їхні пенсії, ціни на газ, на ліки, на комуналку, на все інше. От які цифри. А цифри, що стосуються партійного фінансування, - цим займається голова виконкому. Крім того, відповідно до законодавства всі ці звіти раз у квартал публічно подаються, оприлюднюються в НАЗК, під час виборчої кампанії – до Центральної виборчої комісії. І кожен матиме можливість з ними ознайомитися.

До речі, в агітаційному полі ви знов-таки дублюєте один одного з Володимиром Зеленським. Ви – "народний президент", він – "слуга народу". Може, вам об’єднатися і працювати разом? Таке парадоксальне вирішення проблеми…

- Да, без проблем, будь ласка, якщо Зеленський погодиться, у мене є вакансія заступника керівника агітаційного відділу. Я готовий його взяти.

Скільки членів зараз в Радикальній партії Ляшка?

- Понад 30 тисяч людей, яким ми вручили партійні квитки. Я підписую ці партійні квитки. Це дуже-дуже потужна команда.

Ви є парламентською партією, маєте фракцій у багатьох місцевих радах. Чи багато людей ідуть до РПЛ, аби продертися до влади? І як ви з цим боретесь?

- Безумовно, це величезний колектив людей, і в сім’ї бувають проблеми; що вже говорити про партію, де десятки тисяч членів? Бувають люди, які дискредитують партію. Ми намагаємся відмовлятися від таких, позбавляти мандату. Недавно в Рівненській області, в раді, двох позбавили, в Сєверодонецькій міській раді, на Сумщині позбавили мандатів. Чому я прихильник, щоб був імперативний мандат і для місцевих депутатів, і для депутатів Верховної Ради? Щоб коли ти зраджуєш виборців, не виконуєш партійну програму, віддаєш перевагу служінню владі – значить, забирати мандат. На превеликий жаль, сьогодні такої можливості немає. Я це зроблю.

До речі, за зміни до Конституції. Я все-таки чекаю, коли ж ми перейдемо до системних питань…

А про які питання ви хочете поговорити?

- Ні, ну це ви ставите питання. І мені видається, що більшість людей все-таки цікавлять інші питання. Але ваше право ставити запитання. Я чекаю-чекаю, їх немає. Якщо ви не заперечуєте, я все-таки сам ініціюю. Що я вважаю системно треба для країни? Перше - це відновлення вертикалі влади. В хаосі, в бардаку неможливе економічне відновлення. Ні один інвестор, ніхто не прийде, не принесе грошей, коли не працює закон, не працює порядок, немає дисципліни. Тому має бути жорстка, але справедлива вертикаль влади.

Друге - конституційні зміни. Тимошенко пропонує канцлера. Хтось пропонує ще якісь системи. Я пропоную жорстку президентську вертикаль влади.

Яку саме?

- Це коли президент – глава виконавчої влади, загально обраний лідер. У парламенті чисельність скорочена до 250 чоловік, але із сильними контрольними повноваженнями.

Окрім цього я пропоную українцям віддати право обирати суддів. Тому що сьогодні фактично судової реформи не відбулося, і люди бачать, що справедливості як не було, так і немає. Я пропоную, щоб українці напряму – так, як депутатів, так як президентів - обирали суддів. Це єдина можливість повернути справедливість у храм правосуддя.

Третє – щодо політичної системи координат. Я ініціюю заміну всіх до одного керівників. У тому числі і ліквідацію багатьох органів, які зайві. Тому що, коли іде дублювання, коли фактично в Україні створені дві паралельні системи (з одного боку СБУ, МВС, СБУ, з іншого боку – оці антикорупційні органи, на чиє утримання ідуть мільярди), результату немає. Все це треба унормувати, скоротити, поміняти всіх тих, хто обдурив людей, привести нових.

Це, що стосується політичної системи загалом. Більш детально ми це викладемо на з’їзді і затвердимо. Що стосується економічної політики, то це - продовження фактично політики конституційних змін. Я перегляну всі міжнародні угоди України і все, що у українців забирає роботу, зарплату. Або переглянемо, або розірвемо ці угоди.

От вам приклад: віце-прем’єр Кубів їде в Китай і підписує меморандум, що наші партнери, брати-китайці, на півмільярда доларів повинні постачати в Україну турбін. А я питаю: нащо нам китайські турбіни, коли є харківський "Турбоатом"? Нащо нам на мільярд євро французькі вертольоти, коли є "Мотор-Січ"? Нащо нам багато інших оцих закупівель, які ми можемо робити в себе?

А з чим ви пов’язуєте цей китайський лобізм Кубіва?

- Я не хотів би говорити ні про відкати, ні про корупцію. Можуть бути підозри, але ніяких доказів у мене немає. Я можу ствердно тільки сказати про відсутність національного інтересу в цих чиновників. І про бачення перспективи для України. Тобто люди, які представляють Україну, не можуть підписувати таких рішень, які в українців забирають роботу і зарплату. Тому що потім ходимо, позичаємо. От поки не відновимо свій потенціал - будем побиратись все життя. Я стверджую, що реалізація промислового пакету реформ, який пропонує моя команда, дасть можливість за перший мій президентський термін виплатити усі борги. І більше не позичати, забути про ці борги, як про страшний сон. Я вчора був у Ладані на заводі "Пожмашини". Кілька років тому той завод лежав, він не працював. Його розтягли на металолом. Сьогодні це одне з найуспішніших підприємств в Україні. Оце приклад реалізації мною політики промислового відновлення України, коли робиться ставка на національного виробника, і тисяча людей, які вчора були безробітні, сьогодні мають роботу, в конструкторському бюро працює понад 30 людей, і кожен з них отримує зарплату.

Знов-таки: чому ви розповідаєте про економічний вектор розвитку, якщо за Конституцією цим напрямком займається уряд?

- Я пропоную змінити Конституцію, щоб президент очолював виконавчу гілку влади, очолював уряд. З одної сторони, це прибирає дуалізм, навіть триалізм у владі. Коли лебідь, рак і щука, парламент, президент і уряд борються між собою за повноваження, за фінанси і не борються за українців.

З іншого боку, президент не може бути в стороні. Тому що економіка – це обороноздатність країни, економіка – це успіх України на міжнародній арені, це ставлення до країни. Тому що коли ти бідний, тебе принижують, з тобою не рахується, твою країну використовують як розмінну монету. Так от президент, коли хоче бути успішним верховним головнокомандувачем, успішним провідником міжнародної політики, у нього повинна бути сильна економіка.

Але ж ви людина прагматична і розумієте, що ані цей парламент, ані майбутній з великою ймовірністю не проголосує за такий перерозподіл повноважень. Хоча б тому, що більшість політичних гравців цього не прагнуть.

- Я винесу це питання на всеукраїнський референдум, і народ вирішить. Український народ ніколи не приймав Конституцію. Чому українців позбавили права прийняти Конституцію? Чому українці не мають права визначити державний лад країни? Я пропоную довіряти нашим людям. Щоб не політики вирішували долю українців у Мінськах, Вашингтонах, Брюселях і Москві. А щоб українці вирішували свою долю. Тому я запропоную ці зміни на референдум. І кожна людина прийде і вирішить.

Крім того, у контексті конституційних змін вважаю необхідною зміну політичної системи, виборчої системи. Вибори в ОТГ, вибори по мажоритарці показують, що системна проблема – це проблема підкупу виборців. Я пропоную вирішити цю проблему, змінивши виборче законодавство.

Яким чином?

- Відкриті партійні списки. Щоб не від лідера залежала доля мандату чи місце в списку, а від громадян, які голосують. І це реальна буде боротьба з корупцією, а не ота профанація, яку ми сьогодні маємо. Зміна політичної системи, зміна судової системи, повернення справедливості. Ключова сьогодні проблема в країні – люди не бачать справедливості. Внаслідок цього похідні всі інші проблеми. Відсутність перспективи. 94% входять в новий рік із тривогою. От моя політика – це щоб люди входили у новий рік із надією і з вірою, а не з тривогою.

Ще раз. Навіть якщо вас оберуть президентом, і ви об’єднаєте навколо себе потужну команду, політичні еліти за 2-3 тижні вам не змінити. Їхня ротація триває роками, особливо у нашій країні. І ці політичні еліти зараз не мають бажання сприяти облаштування жорсткої президентської вертикалі. Навпаки: серед цих еліт є попит на парламентську республіку. І як ви збираєтеся все це змінити?

Роль особистості в історії ніхто не відміняв. З самого дитинства, з дитячого будинку, з інтернату я ставлю перед собою мету - і досягаю її. Я зупиню цей маховик і зламаю цю олігархічну систему, яка збудована в Україні за останні 30 років. Я зміню систему. Я поведу за собою народ - і політичні еліти побіжать, аж гай шумітиме. Тому що вони пристосуванці, і сьогодні вони людей фактично дурять. Вони позбавляють українців перспективи. Оце гниле політичне болото, яке сформувалось на Печерських пагорбах, не дає країні перспективи.

Але ж ви як політик зростали і розвивались у цьому гнилому політичному болоті.

- Да, але при цьому я зберігся максимально, наскільки можливо. Більше того, я робив усе, щоб його змінити. Але для того, щоб його вичистити, мені треба повноваження. От президентська посада і повноваження, ті конституційні зміни, які пропоную, дадуть можливість не тільки це болото вичистити, а навести лад в усій країні. І все. Більш того. Я вам наведу ще раз приклад по воєнному стану. Коли президент Порошенко вже йшов з готовим рішення і був впевнений, що там буде 300 голосів за його рішення, ви зупинили його плани по скасуванню виборів, по узурпації влади, по обмеженню конституційних прав громадян. Ми зупинили!

"Я СКАЗАВ: ПЕТРЕ ОЛЕКСІЙОВИЧУ, Я ЗАРАЗ ПРИЇХАВ ДО ВАС ІЗ ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ, ДЕ ГОВОРИВ З ЛЮДЬМИ. І БІЛЬШІСТЬ ІЗ НИХ ВВАЖАЄ, ЩО ВИ ХОЧЕТЕ УЗУРПУВАТИ ВЛАДУ І ВІДСТРОЧИТИ ВИБОРИ. АЛЕ Я НЕ ДАМ ВАМ ЦЬОГО ЗРОБИТИ"

А чи правда, що у перші години після захоплення росіянами наших моряків, ви скорше підтримували жорсткий президентський механізм введення воєнного стану. І тільки потім, після консультацій, зрозуміли, що не все так, як вам здавалося в перші години?

- Євгене, вибачте за відвертість, але мене дивує, чому… звідки ви берете взагалі такі вигадки?

Мені про це розповідали люди, яким я вірю. Разом з тим, це ж інтерв’ю, найчесніший жанр журналістики. І ви зараз маєте можливість виправити ці "вигадки".

- Я уже вам порадив: ви знайдіть інших людей, або частіше приходьте до нас, ми вам будем давати інтерв’ю. Я вам скажу, як було правда. Я вночі, коли побачив всю цю історію, то переспав - і вранці встав із рішенням, що ми маємо це зупинити. Тому що для мене було очевидно, що під приводом воєнного стану президент Порошенко хоче відстрочити президентські вибори для того, щоб узурпувати владу. Тому що воєнний стан треба було в Україні вводити в 14-му році. Але в 14-му році, коли захоплювали установи в Луганську, в Донецьку, в інших містах, не ввели воєнний стан, щоб у травні обрати президента. І Порошенко обрався на виборах. Бо якби був воєнний стан, не було б президентських виборів. Турчинов не ввів воєнний стан, хоча треба було вводити. А сьогодні за 3 місяці до виборів, коли у Порошенка рейтинг нижче плінтуса, він вигадує причини, щоб ввести воєнний стан. Для мене це було очевидно. Лише мені треба було час, щоб подумати, яким чином діяти, яким чином протидіяти. І вранці я прокинувся з цією думкою. А потім вдень, коли парламент приймав ці рішення, я поїхав на центральний залізничний вокзал разом із своєю командою і зупиняв кожну людину, яку бачив і питав їхню думку про це – що вони думають про ініціативу президента Порошенка ввести воєнний стан. 99% опитаних мною людей сказали те саме.

Після цього я з центрального вокзалу поїхав до президента Порошенка. І зустрівся, і сказав: Петре Олексійовичу, я зараз приїхав до вас із залізничного вокзалу, де говорив з людьми. І більшість із них вважає, що ви хочете узурпувати владу і відстрочити вибори. Але я не дам вам цього зробити.

От була моя розмова з президентом Порошенком. Після цього я поїхав до парламенту, і наша фракція зробила усе, щоб не дати Порошенку узурпувати владу. Наші опоненти (як їх називають, порохоботи) почали розганяти, що Ляшко боровся не за Україну, а Ляшко боровся за вибори і за владу. Та Ляшко не за вибори боровся! І не за владу! Ляшко боровся за те, щоб українці мали право на виборах 31 березня 2019 року обрати верховного головнокомандувача і президента, який не буде їх обманювати, не буде спекулювати на темах війни і використовувати воєнний стан для того, щоб залишатися при владі. Якщо хтось може подумати, що це було нереально (мовляв, як це - скасувати вибори?) – я вам наведу історію, яка це підтверджує.

Цікаво, давайте.

- Подивіться ситуацію із Центральною виборчою комісією. По закону у ЦВК термін повноважень7 років. Але завдяки маніпуляціям з боку президента ЦВК працювала понад 10 років.

От так само історія з воєнним станом. Якби не наша позиція, не наша протидія узурпаторським планам Порошенка, президентські вибори були б скасовані. Можливо б, їх і провели 31 березня - тільки я не знаю, якого року.

Коли ви кажете про вашу протидію, то маєте на увазі лише фракцію РПЛ чи і деякі інші політичні сили?

- Безумовно, головною була позиція нашої команди. Але ми вдячні всім нашим однодумцям у парламенті, які побачили всі ці загрози для країни і для права українців обирати достойного президента. Побачили - і підтримали нас в цій боротьбі. Ніхто не має права в українців забирати можливість обрати владу і обрати президента. Порошенко хотів це зробити. Я йому це не дав. Тому – це повертаючись до вашого питання, як він до мене ставиться – можете зробити висновки. І, при всій повазі до Петра Олексійовича, мені байдуже, як він ставиться до мене. Мені важливо, як до мене ставляться українці, які хочуть, щоб влада і новий президент дав їм майбутнє в своїй країні. От оце мені важливо…А все інше я спробую якось пережити.

На початку нашої бесіди ви висловили своє ставлення до передвиборчої соціології. І все ж таки я певен того, що якусь соціологію ви для себе замовляєте і всі цифри у вас є. Може, дасте подивитися, де у вас кращі результати, а де гірші?

- Я можу сказати одне. Ми переможемо на президентських виборах!

Євген Кузьменко, "Цензор.НЕТ"

Фото: Наталія Шаромова, "Цензор.НЕТ"