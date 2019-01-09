Выборы-2019: Как голосовать не по месту прописки - "112 Украина"

Так, 31 декабря 2019 года стартовал избирательный процесс, кандидаты медленно стягиваются в ЦИК для регистрации. Однако готовиться к 31 марта нужно не только тем, кто хочет занять президентский пост, но и гражданам Украины, пишет "112 Украина".

Тем, кто имеет возможность проголосовать по месту прописки, волноваться нечего – процедура стандартная и никаких существенных изменений не претерпела.

Избирательный процесс в Украине значительно осложняется временной оккупацией Крыма и Донбасса. Кроме того, не стоит забывать и о тысячах переселенцев, оставивших свои дома и проживающих далеко от места прописки. Как быть им?

На самом деле процедура голосования не по месту прописки усложняется одним – необходимостью подать заявление заранее. Процедуру значительно упростила ЦИК 5 сентября 2018 года. Но обо всем по порядку.

Как голосовать переселенцам и жителям временно оккупированных территорий

Шаг 1. Найти ближайший к себе Государственный реестр избирателей.

Шаг 2. С паспортом отправится в реестр.

Шаг 3. Написать там заявление о просьбе временно сменить место голосования.

Важно: никаких документов, кроме паспорта, прилагать, согласно постановлению ЦИК, для переселенцев и жителей оккупированных территорий не нужно.

"Избиратели, избирательный адрес которых находится на временно оккупированных территориях районов, городов, поселков и сел, их частей в Донецкой и Луганской областях, границы и перечень которых определяются президентом Украины в порядке, предусмотренном законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования", - говорится в постановлении ЦИК от 5 сентября 2018 года.

Обращаться в реестр для того, чтобы временно изменить место голосования, можно уже с 31 декабря 2018 года и не позднее, чем за пять дней до выборов, то есть до 26 марта.

Как проголосовать не по месту прописки

Процедурой изменения места голосования могут воспользоваться не только переселенцы. При условии, что избиратель живет, работает или учится не по месту прописки, но хочет проголосовать, ему необходимо:

Шаг 1. Найти ближайший к себе Государственный реестр избирателей.

Шаг 2. Предоставить в реестр паспорт, а также справку с учебы, места работы, о праве собственности или аренде жилья, документы о рабочей командировке.

Шаг 3. Написать там заявление о просьбе временно сменить место голосования.

Процедура не многим отличается от смены места голосования для переселенцев, однако в первом случае предоставлять особенные документы не нужно.

После изменения места голосования избирателя удаляют из списка по месту прописки и добавляют в тот, что указан в заявлении. Правильность данных и присутствие избирателя в новом списке можно проверить в Личном кабинете избирателя.