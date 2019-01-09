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12:43 09.01.2019

Высокими ценами на газ украинцы расплачиваются за коррупцию действующей власти - нардеп от "Батькивщины"

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Высокими ценами на газ украинцы расплачиваются за коррупцию действующей власти - нардеп от "Батькивщины"

За кредиты, которые понабирала действующая власть за время своего правления, долго придется расплачиваться простым украинцам, заявил нардеп от партии "Батькивщина" Сергей Евтушок, комментируя Меморандум об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и МВФ, что предусматривает еще два этапа повышение цены на газ для населения.

"Правительство берет кредиты МВФ и повышает цену на газ, чтобы возвращать свои долги! Долги правительства Порошенко после Революции Достоинства. Брать новые кредиты для погашения старых, за которые люди вынуждены будут рассчитываться дважды, - ошибочный путь", - сказал С.Евтушок, сообщают на сайте партии в среду.

Нардеп убежден, что повышение тарифов - это не условие МВФ для получения следующего транша, "это результат плохих дипломатических способностей украинской власти, в частности Порошенко".

"Согласно Конституции, недра принадлежат народу Украины. Люди должны покупать газ внутренней добычи по справедливой цене. Относительно сотрудничества с МВФ, то сбалансировать госбюджет надо не повышением цены на газ, а другими, более действенными, финансовыми инструментами. В частности, детенизация, деофшоризация. Надо было увеличивать собственную добычу, а не переписывать на коррупционное окружение президента отечественные газовые месторождения, разведанные за счет государства", - считает он.

С.Евтушок убежден, что новая власть сможет начать сотрудничество с международными кредиторами на выгодных не для чиновников условиях, а для государства.

"Новый президент будет думать о том, как поднять уровень экономики, как улучшить жизнь людей. Ведь сейчас, по данным МВФ, украинский уровень ВВП на душу населения - самый низкий в странах Европы. Надо добиться такого развития, чтобы Украина сама могла кредитировать и избавилась от практики постоянных заимствований. Но первым решением нового президента станет снижение вдвое цены на газ для населения", - отметил народный избранник.

Теги: #батькивщина #евтушок
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