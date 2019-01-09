ВСУ сегодня рассмотрит иск относительно решения ЦИК о закрытии избирательных участков в РФ – нардеп Нимченко

В Кассационном административном суде в составе Верховного Суда сегодня в 12 часов назначено к рассмотрению апелляционную жалобу народного депутата Украины, представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василия Нимченко на решение Шестого апелляционного административного суда, который отказал в признании незаконным постановления Центральной избирательной комиссии от 31 декабря 2018 года о ликвидации по требованию МИД в зарубежном округе на территории Российской Федерации избирательных участков и об определении местом голосования на выборах президента дипучреждений Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии, пишет "112 Украина"

"Это связано с решением ЦИК 31 декабря, были ликвидированы все избирательные участки на территории РФ, и все те люди, которые там проживают или временно будут находиться там в день голосования по избранию президента, они будут лишены по сути реализовать свое волеизъявление и отдать свой голос за президента, которого они хотят. В этом все кроется", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Как сообщалось, 31 декабря ЦИК приняла решение о закрытии избирательных участков в РФ, предложив гражданам Украины, которые проживают или временно находятся в России, использовать для волеизъявления на будущих выборах президента Украины участки в Финляндии, Грузии, Казахстане. Такое решение ЦИК аргументировали невозможностью гарантировать безопасность украинских граждан в РФ во время проведения выборов.