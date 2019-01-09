Выборы2019

Выборы

10:01 09.01.2019

Богомолец: Патриарх Филарет навсегда войдет в историю нашего государства

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Богомолец: Патриарх Филарет навсегда войдет в историю нашего государства

Святейший и Блаженнейший патриарх Филарет навсегда войдет в историю украинского государства, заявила народный депутат Ольга Богомолец.

"Все последующие поколения украинцы будут помнить Филарета, как мы до сих пор помним Петра Могилу", - написала нардеп в Фейсбук во вторник.

О.Богомолец уверена, что такие духовные лидеры являются фундаментом единства народа: "Так было, так есть и так будет. Поздравляю с наградой!"

Как сообщалось, 8 января президент Украины Петр Порошенко присвоил звание "Герой Украины" с вручением ордена Государства почетному патриарху Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарету (Денисенко).

Теги: #филарет #богомолец #герой_украины
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