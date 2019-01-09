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09:45 09.01.2019

Вилкул о погибших моряках у берегов Турции: Нищета гонит украинцев работать за границу

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Вилкул о погибших моряках у берегов Турции: Нищета гонит украинцев работать за границу

Нищета гонит украинцев работать за границу, ведь люди порой работают в нечеловеческих условиях, на старом оборудовании - это приводит к трагедиям, заявил зампредседателя "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

"У Украины был свой торговый флот – Черноморское морское пароходство. Разграбили, разворовали. Тысячи наших моряков ходят под чужими флагами – от панамского до камбоджийского", - написал политик в Фейсбук в среду.

Оппозиционер уверяет, что "Оппоблок" имеет четкую программу, каким образом возродить судостроение и торговый флот под украинским флагом.

"Мы обеспечим людей достойной работой и достойной зарплатой здесь на Родине. А сейчас власть просто обязана не игнорировать, а защитить права 9 миллионов украинцев, вынужденных работать заграницей", - подытожил А.Вилкул.

Как сообщалось, утром 7 января в Черном море во время шторма в 80 км от турецкого побережья затонуло грузовое судно класса "река-море" "Volgo-Balt 214". По данным "Дейли Сабах", судно под панамским флагом перевозило уголь из порта Азов (Ростовская обл., РФ) в порт Самсун (Турция).

По данным турецких СМИ, жертвами катастрофы стали шесть человек, еще семь членов экипажа удалось спасти сотрудникам Береговой охраны Турции. Посол Украины в Турции рассказал, что из 13 членов экипажа затонувшего судна 11 были гражданами Украины. В результате аварии погибли четверо граждан Украины. Остальные семь членов экипажа доставили в разные больницы г.Самсун.

Теги: #вилкул #украина #оппоблок #моряки
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