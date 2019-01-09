Бойко: Победа на выборах "Оппозиционной платформы - За життя" гарантирует мир в Украине и экономическое развитие

В случае победы на президентских выборах, а "Оппозиционной платформы - За життя" - на парламентских, в страну вернутся мир и экономический рост, уверяет сопредседатель оппозиционной платформы Юрий Бойко.

"Прежде всего, мы восстановим мир и как следствие перестанут гибнуть люди. Во-вторых, будет действовать программа по восстановлению экономики, ведь сегодня реальный сектор экономики остался практически без государственной поддержки. Украинцы получат надежную социальную защиту", - отметил политик в эфире телеканала "Интер", сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы - За життя" во вторник.

По словам оппозиционера, в случае победы на выборах также будут пересмотрены расходы Государственного бюджета.

"Невозможно кормить силовиков и давать деньги правоохранителям, и одновременно не давать средства пенсионерам, ветеранам, создавая таким образом полицейское государство с бедным населением. Бюджет будет изменен. Будут увеличены социальные выплаты и приняты законы, которые продемонстрируют людям, что о них заботится", - отметил Ю.Бойко.