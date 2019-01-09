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Выборы

09:08 09.01.2019

Тимошенко поздравила патриарха Филарета со званием Герой Украины

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Тимошенко поздравила патриарха Филарета со званием Герой Украины

Служение патриарха Филарета государству и людям признано миллионами современников и непременно будет должным образом оценено потомками, отметила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Высшая государственная награда ... Но даже она в полной мере не сможет оценить всех заслуг Владыки - его вклад в укрепление суверенитета, в становление нашей Церкви. Без его упорного труда и любви к Украине Томос об автокефалии до сих пор оставался бы недостижимой мечтой", - написала в Facebook Ю.Тимошенко, поздравляя Филарета с присвоением ему звания Героя Украины.

По ее словам, патриарх собственным примером показал, что значит пренебрегать личными амбициями ради веры и своей страны.

"В нашей истории найдется немного фигур равных патриарху Филарету", - подытожила она.

Как сообщалось, 8 января президент Украины Петр Порошенко присвоил звание "Герой Украины" с вручением ордена Государства почетному патриарху Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарету (Денисенко).

Теги: #филарет #тимошенко #герой_украины
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