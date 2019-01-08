Богомолец: Государство может не только продавать, но и эффективно управлять предприятиями

В этом году Фонд госимущества планирует продать около 800 предприятий. Среди них: Херсонский завод "Судмаш", Винницкий авиационный завод "ВИАЗ", Запорожский автомобильный ремонтный завод, Первомайская гидроэлектростанция и другие, рассказала народный депутат Ольга Богомолец.

"Сейчас в Украине руководители выбирают стратегию признавать государство неэффективным управленцем и отдавать под приватизацию все и за бесценок (чтобы получить прибыль в собственный карман в будущем)", - написала нардеп в Фейсбук во вторник.

Для примера, нардеп рассказала о финской авиакомпании Finnair контрольный пакет акций которой принадлежит государству. Сейчас это - самая безопасная авиакомпания в мире. Богомолец уверена, что приватизация принадлежащего государству - не универсальное "добро".

"Например, блокирующие пакеты акций ПАО "Донецкоблэнерго", ОАО "Западэнерго" и ПАО "Киевэнерго" принадлежат кипрской компании Ornex, входящей в группу СКМ мажоритарного владельца этих энергокомпаний Рината Ахметова. Догадались, кому не сложно лоббировать повышение тарифов в государстве? Именно подобную тенденцию доказала и скандальная схема "Роттердам +", после введения которой в тариф для ТЭС стала закладываться цена угля по импортному паритету. После чего за год тарифы на электроэнергию для украинцкв выросли в 2,5 раза! Мы постоянно двигаемся в сторону монополизации стратегической отрасли нашей страны - энергетической. Движение в заданном направлении может привести к большой беде", - отметила О.Богомолец.

Нардеп утверждает, что справедливые налоги и доступное кредитование для малого и среднего бизнеса гораздо лучше будет стимулировать поддержку отечественного производства и рост бюджетных поступлений, чем распродажа страны.

"А для стратегических объектов государства должна быть сохранена государственная собственность и внедрено эффективное управление. Тогда стоимость билетов на самолеты и тарифі на оплату коммунальных услуг будет для украинцев значительно меньше! Ведь государство - это о справедливости и доступности, а не только о прибыли" , - добавила она.