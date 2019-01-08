Выборы2019

Выборы

12:38 08.01.2019

Богомолец: Государство может не только продавать, но и эффективно управлять предприятиями

2 мин читать
Богомолец: Государство может не только продавать, но и эффективно управлять предприятиями

В этом году Фонд госимущества планирует продать около 800 предприятий. Среди них: Херсонский завод "Судмаш", Винницкий авиационный завод "ВИАЗ", Запорожский автомобильный ремонтный завод, Первомайская гидроэлектростанция и другие, рассказала народный депутат Ольга Богомолец.

"Сейчас в Украине руководители выбирают стратегию признавать государство неэффективным управленцем и отдавать под приватизацию все и за бесценок (чтобы получить прибыль в собственный карман в будущем)", - написала нардеп в Фейсбук во вторник.

Для примера, нардеп рассказала о финской авиакомпании Finnair контрольный пакет акций которой принадлежит государству. Сейчас это - самая безопасная авиакомпания в мире. Богомолец уверена, что приватизация принадлежащего государству - не универсальное "добро".

"Например, блокирующие пакеты акций ПАО "Донецкоблэнерго", ОАО "Западэнерго" и ПАО "Киевэнерго" принадлежат кипрской компании Ornex, входящей в группу СКМ мажоритарного владельца этих энергокомпаний Рината Ахметова. Догадались, кому не сложно лоббировать повышение тарифов в государстве? Именно подобную тенденцию доказала и скандальная схема "Роттердам +", после введения которой в тариф для ТЭС стала закладываться цена угля по импортному паритету. После чего за год тарифы на электроэнергию для украинцкв выросли в 2,5 раза! Мы постоянно двигаемся в сторону монополизации стратегической отрасли нашей страны - энергетической. Движение в заданном направлении может привести к большой беде", - отметила О.Богомолец.

Нардеп утверждает, что справедливые налоги и доступное кредитование для малого и среднего бизнеса гораздо лучше будет стимулировать поддержку отечественного производства и рост бюджетных поступлений, чем распродажа страны.

"А для стратегических объектов государства должна быть сохранена государственная собственность и внедрено эффективное управление. Тогда стоимость билетов на самолеты и тарифі на оплату коммунальных услуг будет для украинцев значительно меньше! Ведь государство - это о справедливости и доступности, а не только о прибыли" , - добавила она.

Теги: #богомолец #украина #предприятия
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Зеленский предлагает украинцам совместно составить его предвыборную программу

Порошенко рассказал о ключевых и важных событиях, которые произошли в Украине в 2018 году

Вилкул: За всю историю Независимости еще никогда люди так не ждали выборов, чтобы сменить власть

Тимошенко об официальном предоставлении Томоса: Господь благословил Украину на победу

Бойко призвал верить украинцев в возвращение мира на нашу землю

"Лай собак вдалеке" и "Донбасс" вошли в топ-7 кинолент Порошенко 2018

Богомолец выступает за легализацию и жесткое регламентирование оружия

Бойко: Мы знаем, как добиться мира и вернуть территории и людей

Порошенко рассказал, сколько новой техники и вооружения украинские военные получили в прошлом году

Скоцик подал документы кандидата в президенты как самовыдвиженец, а не как лидер Аграрной партии

ПОСЛЕДНЕЕ

И.Кива: Украине необходима реприватизация и модернизация стратегических объектов

Зеленский рассказал, как должен жить обычный украинец: фрагмент "Слуги народа"

"Оппозиционная платформа - За жизнь" подает апелляцию на решение суда по запрету голосовать в РФ

Апелляционный суд не удовлетворил иск "Оппоблока", выступающего против закрытия избирательных участков в России

Мураев пытается через суд отменить постановление ЦИК о ликвидации избирательных участков в РФ

Партия Томенко приняла решение поддержать Гриценко на выборах

КИУ: ЦИК не сможет зарегистрировать Симоненко кандидатом от коммунистов

Вилкул опубликовал иск для отмены решения ЦИК насчет голосования украинцев в России

ЦИК зарегистрировала первого кандидата в президенты Украины - экс-министра экологии И.Шевченко

У Тимошенко прокомментировали призыв Порошенко к честным выборам

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА