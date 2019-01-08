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11:05 08.01.2019

И.Кива: Украине необходима реприватизация и модернизация стратегических объектов

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И.Кива: Украине необходима реприватизация и модернизация стратегических объектов

Аудит и пересмотр условий, на которых ранее были приватизированы стратегически важные объекты, наполнит бюджет Украины и укрепит экономику, считает глава Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ.

"Необходимо пересмотреть условия приватизации предприятий стратегической важности. Назначить эффективный менеджмент. Деньги от приватизации не идут в бюджет страны, на модернизацию и оснащение высоковольтных линий, их парка. Они идут в карман одного человека", – сказал он в эфире телеканала "Наш".

Политик отметил, что за 27 лет в Украине сформировался так называемый "олигархат", из людей, которые "украли целые отрасли".

"9 облэнерго нашей страны были приватизированы российским бизнесменом, членом Госдумы Бабаковым и сегодня за электроэнергию украинцы платят частному лицу. Нардеп Кононенко, фактически правая рука Порошенко в его "экономических процессах", монополизирует рынок добычи никеля. За 27 лет мы получили несколько семей, которые влияют на экономику, политику, будущее нашей страны. Они покупали заводи, вырезали их, а прибыль клали в карман", – сказал И.Кива.

Кроме того, газ, который Украина добывает в достаточных для собственного потребления объемах, также "принадлежит" одному олигарху.

"Украина добывает 18 куб. м газа, а потребляет 16. Но при этом мы продолжаем его закупать по завышенным ценам у России. Все потому, что наш газ принадлежит одному человеку – Фирташу. Газ, который мог стать опорой для экономики нашей страны, обогащает одного человека", – подчеркнул глава СПУ.

По мнению политика, в настоящее время в Украине осталась лишь земля, а снятие моратория на ее продажу уничтожит страну.

"Земля – это последнее, что осталось. После открытия рынка земли у нас не останется больше ничего, страна будет уничтожена", – подытожил И.Кива.

Теги: #кива #экономика_украины
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