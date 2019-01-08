Выборы2019

Выборы

09:16 08.01.2019

Тимошенко об официальном предоставлении Томоса: Господь благословил Украину на победу

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Тимошенко об официальном предоставлении Томоса: Господь благословил Украину на победу

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Рождеством Христовым и официальным получением Томоса об автокефалии Святейшей Церкви Украины.

"То, что официальное получения Томоса произошло в Святой вечер - это символ, это знак того, что Господь благословил Украину на победу, а украинцув на хорошую и мирную жизнь. Сегодня все украинцы благодарят Бога за то, что помогает выстоять в борьбе за веру, правду, Украину. Добро обязательно побеждает! Пусть нашей стране и всем нам помогает Господь. Верю, что все будет хорошо, и Господь всегда будет беречь Украину", - подчеркнула Ю.Тимошенко, сообщает пресс-служба политика в понедельник.

Теги: #пцу #тимошенко #украина #томос
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