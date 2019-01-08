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09:05 08.01.2019

Бойко призвал верить украинцев в возвращение мира на нашу землю

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Бойко призвал верить украинцев в возвращение мира на нашу землю

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко 7 января посетил праздничное богослужение в Киево-Печерской Лавре и поздравил украинцев с Рождеством Христовым, сообщает пресс-служба политика.

"Я хочу призвать всех верить в добро. Верить в то, что в стране все будет хорошо, что в страну придут мир, спокойствие и стабильность. Что страна будет развиваться и это даст людям возможность жить достойно", — сказал он.

Ю.Бойко подчеркнул журналистам, что это было абсолютно неправильно, когда политики, прежде всего действующий президент, вмешались в дела церкви.

"Это прямое нарушение Конституции. Это усугубляет раскол в обществе, потому что люди напуганы и не понимают, что произошло. Когда политики говорят, что эта церковь хорошая, ходите в неё, а эта – плохая, не ходите туда, то это абсолютно неправильно. Люди должны ходить в ту церковь, где они чувствуют себя ближе к Богу. Когда начинается политическая толкотня вокруг церкви, это ничего хорошего не принесет. Это прямой путь к религиозному конфликту, а это очень плохо для государства", — отметил оппозиционер.

"Позиция "Оппозиционной платформы – За життя" заключается в том, что политики должны ходить в церковь как простые миряне. А делами церкви должны заниматься церковники. Церковь должна быть отделена от государства, как это записано в Конституции, и после нашей победы на выборах мы обеспечим выполнение Основного закона", — сказал Ю.Бойко.

Теги: #бойко #украина #томос #пцу
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