Выборы2019

Выборы

10:36 06.01.2019

Апелляционный суд не удовлетворил иск "Оппоблока", выступающего против закрытия избирательных участков в России

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Апелляционный суд не удовлетворил иск "Оппоблока", выступающего против закрытия избирательных участков в России

Шестой апелляционный административный суд г.Киева не удовлетворил иск от партии "Оппозиционный блок" о незаконности постановления ЦИК о закрытии избирательных участков на территории Российской Федерации, сообщил глава фракции "Оппозиционного блока" в парламенте Вадим Новинский.

"Несмотря на то, что законных оснований принимать такое решение ЦИК не имела, суд в удовлетворении нашего иска отказал, аргументируя отсутствием доказательств пребывания за пределами Украины в день голосования", - говорится в сообщении на сайте В.Новинского в воскресенье.

Политик выразил уверенность, что данным решением права голоса на предстоящих президентских выборах лишились миллионы украинцев, которые выехали в Россию на заработки.

В.Новинский подчеркнул, что "Оппоблок" будет обжаловать данное решение в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.

Теги: #россия #суд #цик #оппоблок
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